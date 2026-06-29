Partnern till en portugisisk spelare och hennes tvillingsyster drar till sig all uppmärksamhet på läktarna.

Under en match mot Portugal i fotbolls-VM 2026 hamnade två fans omedvetet i rampljuset. Tvillingsystrarna filmades på läktaren och blev snabbt virala på sociala medier. Och det av goda skäl: en av dem, Matilde Neiva, är ingen mindre än partner till den portugisiske spelaren Francisco Conceição.

Två tvillingsystrar som skapar uppståndelse

Scenen utspelade sig under Portugals sista gruppspelsmatch mot Colombia. Sittande på läktarna, iklädda den portugisiska landslagströjan, fångades tvillingsystrarna på bild. Deras slående likhet, liksom deras mycket uttrycksfulla reaktioner – särskilt under en missad chans av det portugisiska laget – gick inte obemärkt förbi online. På sociala medier undrade många över dessa två fans identitet och översvämmade sociala medier med beundrande meddelanden.

Francisco Conceiçãos följeslagare

Det tog inte lång tid innan mysteriet löstes. En av tvillingarna, Matilde Neiva, är faktiskt partner till Francisco Conceição, ytter i det portugisiska landslaget. Paret, som är mycket privata om sitt privatliv, har enligt uppgift varit tillsammans sedan 2023. Spelaren, son till tränaren Sérgio Conceição, gick med i Juventus förra säsongen. Hans tvillingsyster, Maria, var vid hans sida den kvällen.

Ett fenomen specifikt för konkurrens

Denna sekvens illustrerar återigen ett numera väletablerat fenomen: under stora tävlingar är uppmärksamheten inte längre begränsad till planen. Spelarnas partners, kändisar eller vanliga fans blir, under en filmad reaktion, till figurer som följs och kommenteras. FIFA World Cup 2026™, som ses av miljarder tittare, erbjuder en idealisk plattform för dessa spontana ögonblick, som är en välsignelse för sociala medier.

På bara några sekunder på skärmen gjorde Matilde Neiva och hennes tvillingsyster ett bestående intryck och bevisade att stämningen på läktarna också är en del av spektaklet. Genom sitt stöd för det portugisiska laget och sitt tvillingsysterliga band skapade de två systrarna oavsiktligt en av kvällens mest delade bilder.