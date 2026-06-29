På läktaren stöder denna portugisiska modell sitt land genom foton som väcker reaktioner.

Sara Sampaio visade stolt upp sina landslagsfärger. Den portugisiska modellen intog läktaren under FIFA World Cup 2026™ för att heja på sitt lag, Portugal. På Instagram delade hon en serie foton tillsammans med en humoristisk bildtext – ”Sätt mig på planen, tränare!” – vilket verkligen fick reaktioner från hennes följare.

En personlig Portugal-tröja

För tillfället klädde Sara Sampaio sig i den kompletta fanoutfiten. Modellen bar en portugisisk landslagströja, personlig med hennes namn – ”Sara Sampaio” tryckt på ryggen – som hon matchade med jeans. Hon leende och utstrålade en smittande entusiasm, stolt över att stödja sitt land. En look som var både enkel och strålande, perfekt i linje med matchdagens anda.

En passionerad supporter

Utöver hennes klädsel är det hennes entusiasm som verkligen lyser igenom. ”Sätt mig på planen, tränare! Vamos!” skrev Sara Sampaio till bilden, med en antydan till självkritik, och uttryckte tydligt sin önskan att uppleva spänningen tillsammans med Seleção. Hon kommer ursprungligen från Portugal och har aldrig dolt sin tillgivenhet till sitt land, som hon innerligt stöder under stora turneringar. Detta framträdande på läktaren är ytterligare ett exempel på det.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sara Sampaio (@sarasampaio)

Foton som väcker uppståndelse

Inte helt oväntat utlöste inlägget en våg av reaktioner. I kommentarerna berömde internetanvändare Sara Sampaios energi och goda humör, såväl som hennes fanliknande framtoning. Många njöt av att se henne heja på sitt lag i en festlig atmosfär. Detta bekräftar bara Sara Sampaios popularitet, då hon har miljontals följare.

Med dessa bilder från läktaren bevisade Sara Sampaio att hon var en av Portugals mest hängivna supportrar. Med sin personliga tröja, sitt goda humör och sina kunniga blinkningar charmade hon sina fans och bekräftade att stämningen på läktarna också är en del av spektaklet.