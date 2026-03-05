I Paris orsakar Chappell Roans djärva makeup debatt online

Léa Michel
@chappellroan/Instagram

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Chappell Roan, en drottning inom musikscenen, satte Acne Studios första rad i brand under Paris modevecka. Hennes teatraliska look, komplett med dramatisk makeup, har väckt debatt på sociala medier.

En komplett look i hypnotisk ombre-spets

Sångerskan bar en midnattsblå spetsklänning med tonade detaljer, från den ogenomskinliga polotröjan i korsettstil till den asymmetriska kjolen som når mitten av vaden. Nätstrumpor, svarta spetshandskar och mönstrade pumps fullbordade denna sofistikerade ombre-look. Hennes skarpa, eldröda haklånga bob förstärkte den gotiska dockkänslan.

Höjdpunkten? Hennes makeup: intensiva blågröna sotade ögon, välvda ögonbryn, mörka matta läppar. Detta skulpterade ansikte frammanade en återuppfunnen vintagedocka, perfekt i linje med Acne Studios höstestetik 2026.

Het kontrovers: "Läskig docka" vs. "Hennes briljanta varumärke"

Reaktionerna på sociala medier var omedelbara: kritik som "Hon ser ut som en docka, det är läskigt" eller "Hon gör alltid konstiga blickar" ställdes mot beröm: "Det är hennes märke, så fräscht!" eller "Visionär" .

Chappell, arvtagaren till Hollywood-lägret

Detta framträdande i Paris bekräftar hennes förkärlek för "teatralisk renodladhet". Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Chappell Roan återuppfinner front row som en konstnärlig föreställning, trogen hennes kitsch-pop-universum.

Med sin sminkning och spetsklänning förvandlade Chappell Roan Acnes första rad till ett statement. Älskad eller hatad, denna look splittrad men fascinerad, och bevisade att hennes "ovanliga märke" är just det som gör henne oförglömlig.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Efter "Bridgerton" vill alla veta vem Yerin Ha är.
Article suivant
Vid över 50 års ålder väcker den här modellen stor uppmärksamhet på modeveckan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denna spanska skådespelerska delar bilder från sin graviditet och berör sina fans

Úrsula Corberó, den oförglömliga Tokyo från serien "Money Heist" (La Casa de Papel), fick hjärtan att smälta online...

Eileen Gu, olympisk mästare, stjärna under modeveckan

Eileen Gu, känd för sina prestationer inom freestyle-skidåkning, har också blivit en av de mest synliga idrottarna i...

Vid över 50 års ålder väcker den här modellen stor uppmärksamhet på modeveckan

Paris modevecka bjuder ofta på överraskningar. Den här säsongen fångade ett framträdande i synnerhet allas uppmärksamhet: vid 58...

Efter "Bridgerton" vill alla veta vem Yerin Ha är.

Sedan tillkännagivandet av hennes rollbesättning i "Bridgerton" har hennes namn cirkulerat flitigt på sociala medier. Vem är Yerin...

"Allt jag ser är hat": Den här skådespelerskan bryter tystnaden om trakasserier online

Vid 2026 års skådespelargala gav Odessa A'zion, den nya stjärnan i den amerikanska filmen "Marty Supreme", ett uppriktigt...

"Det vi älskar kommer från svart kultur": den här skådespelerskan väcker nytt liv i debatten om kulturellt inflytande

Vid NAACP Image Awards* höll den amerikanska skådespelerskan, producenten och aktivisten Sophia Bush ett kraftfullt tal om vikten...