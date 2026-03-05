I Paris orsakar Chappell Roans djärva makeup debatt online

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Chappell Roan, en drottning inom musikscenen, satte Acne Studios första rad i brand under Paris modevecka. Hennes teatraliska look, komplett med dramatisk makeup, har väckt debatt på sociala medier.

En komplett look i hypnotisk ombre-spets

Sångerskan bar en midnattsblå spetsklänning med tonade detaljer, från den ogenomskinliga polotröjan i korsettstil till den asymmetriska kjolen som når mitten av vaden. Nätstrumpor, svarta spetshandskar och mönstrade pumps fullbordade denna sofistikerade ombre-look. Hennes skarpa, eldröda haklånga bob förstärkte den gotiska dockkänslan.

Höjdpunkten? Hennes makeup: intensiva blågröna sotade ögon, välvda ögonbryn, mörka matta läppar. Detta skulpterade ansikte frammanade en återuppfunnen vintagedocka, perfekt i linje med Acne Studios höstestetik 2026.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av ･ﾟ: *✧ Chappell Roan ✧*:･ﾟ (@chappellroan)

Het kontrovers: "Läskig docka" vs. "Hennes briljanta varumärke"

Reaktionerna på sociala medier var omedelbara: kritik som "Hon ser ut som en docka, det är läskigt" eller "Hon gör alltid konstiga blickar" ställdes mot beröm: "Det är hennes märke, så fräscht!" eller "Visionär" .

Chappell, arvtagaren till Hollywood-lägret

Detta framträdande i Paris bekräftar hennes förkärlek för "teatralisk renodladhet". Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Chappell Roan återuppfinner front row som en konstnärlig föreställning, trogen hennes kitsch-pop-universum.

Med sin sminkning och spetsklänning förvandlade Chappell Roan Acnes första rad till ett statement. Älskad eller hatad, denna look splittrad men fascinerad, och bevisade att hennes "ovanliga märke" är just det som gör henne oförglömlig.