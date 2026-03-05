Eileen Gu, olympisk mästare, stjärna under modeveckan

Eileen Gu, känd för sina prestationer inom freestyle-skidåkning, har också blivit en av de mest synliga idrottarna i modevärlden. Den olympiska mästaren gör ett flertal framträdanden vid stora modeevenemang. Hennes närvaro vid Paris modevecka, särskilt vid den stora middagen på Louvren, illustrerar det växande inflytandet hos denna idrottare som också har blivit en medieikon.

En olympisk mästare som blev mediefigur

Eileen Gu har de senaste åren etablerat sig som en av de mest framstående atleterna inom freestyle-skidåkning. Hon föddes 2003 i USA av en amerikansk far och en kinesisk mor och började utöva snösporter i mycket ung ålder. Hon blev känd under säsongen 2020-2021 genom att vinna flera internationella tävlingar.

Hennes berömmelse växte ytterligare vid vinter-OS i Peking 2022, där hon vann tre medaljer: två guld och en silver. Hon bekräftade sedan sin status vid vinter-OS i Milano-Cortina 2026, där hon återigen glänste och såg sin popularitet fortsätta vara på topp. Dessa prestationer gör henne till en av de mest hyllade freestyle-åkarna i sin generation i de olympiska grenarna inom sin disciplin.

En framträdande närvaro på Paris modevecka

Utöver sina sportliga prestationer är Eileen Gu nu en återkommande gäst på stora modeevenemang. Under Paris modevecka deltog hon bland annat i den stora middagen på Louvren, ett evenemang som anordnades i anslutning till modevisningarna och sammanförde många personligheter från mode- och kulturvärlden.

Hans närvaro vid den här typen av evenemang illustrerar den allt närmare kopplingen mellan sport- och lyxvärlden. Idrottare och modehus samarbetar allt oftare, där idrottare ofta förkroppsligar värderingar som prestation, excellens och internationellt inflytande.

Samarbeten med stora modehus

Eileen Gus popularitet sträcker sig långt bortom sportvärlden. Tack vare sin globala berömmelse och medienärvaro samarbetar hon med flera stora varumärken. Hon är särskilt förknippad med företag som Red Bull, Louis Vuitton och Tiffany & Co., och blir ansiktet utåt för deras kampanjer och deltar i deras evenemang. Dessa partnerskap illustrerar strategin hos många lyxmärken som utnyttjar sportpersonligheter för att nå en bredare, internationell publik.

En särskilt inflytelserik stjärna i Kina

En annan faktor förklarar omfattningen av hennes inflytande: Eileen Gus popularitet i Kina. År 2019 valde skidåkaren att representera Kina i internationella tävlingar samtidigt som hon behöll sina band med USA. Detta beslut ökade hennes synlighet i landet avsevärt, där hon blev en välföljd mediefigur, särskilt på sociala medier och i reklamkampanjer.

Enligt Forbes ranking har hennes inkomster från partnerskap och reklamkontrakt vida överstigit hennes idrottsinkomster. År 2025 skulle de ha nått cirka 23 miljoner dollar, vilket placerar skidåkaren bland de högst betalda kvinnliga idrottarna.

När sport möter mode

Eileen Gus karriärväg illustrerar en bredare trend: konvergensen av sport-, mode- och underhållningsvärldarna. Många idrottare deltar nu i modevisningar, reklamkampanjer och evenemang för stora varumärken. Deras image bidrar till att öka dessa varumärkens attraktionskraft för en internationell publik. I detta sammanhang framstår Eileen Gu som en av de mest framstående figurerna i denna nya generation av idrottare som kan blomstra både på sportscenen och inom modebranschen.

Olympisk mästare och mediepersonlighet Eileen Gu har etablerat sig som en nyckelfigur i skärningspunkten mellan sport och mode. Hennes närvaro på Paris modevecka bekräftar omfattningen av hennes inflytande, långt bortom skidbackarna.