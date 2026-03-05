Vid över 50 års ålder väcker den här modellen stor uppmärksamhet på modeveckan

Paris modevecka bjuder ofta på överraskningar. Den här säsongen fångade ett framträdande i synnerhet allas uppmärksamhet: vid 58 års ålder skapade den brasilianska supermodellen Gisele Zelauy furore på Tom Fords catwalk och påminde alla om att en karriär inom mode kan sträcka sig över årtionden – om någon fortfarande tvivlade på det.

Ett anmärkningsvärt framträdande på Tom Fords modevisning

Den 4 mars 2026 presenterade Tom Ford sin höst-/vinterkollektion 2026/2027 under Paris modevecka. För denna presentation erbjöd den kreativa chefen Haider Ackermann en vision som är trogen varumärkets estetik: eleganta silhuetter, självsäker chic och strukturerade linjer.

Bland modellerna på catwalken var det en figur som särskilt fångade blickarna: Gisele Zelauy. Med sitt gråblonda hår bakåtsatt och sin självsäkra steg fångade modellen omedelbart allas uppmärksamhet. För många åskådare hade detta framträdande också en symbolisk betydelse: det markerade återkomsten till en stor catwalk för en ikonisk figur från 1980- och 1990-talets mode.

Gisele Zelauy, en modeikon från 80- och 90-talen

Även om hennes namn kanske är mindre bekant för yngre generationer, har Gisele Zelauy haft en betydande karriär inom modehistorien på senare tid. Hon föddes i Brasilien 1967 och blev framträdande på 1980- och 1990-talen tack vare sin smala figur och sitt distinkta ansikte, som bland annat präglas av en "uttalad näsa" som blev ett av hennes signaturdrag.

Under hela sin karriär gick hon på catwalken för flera välkända modehus, inklusive Chanel, Comme des Garçons, Valentino, Donna Karan och Giorgio Armani. Den senare ansåg henne faktiskt vara en av sina favoritmodeller. Hennes ansikte förekom också i ett flertal internationella tidskrifter, inklusive Vogue, och i kampanjer för Calvin Klein. Hon fotograferades av ledande personer inom modefotografi, bland annat Richard Avedon och Peter Lindbergh. Vid den tiden gjorde hennes distinkta utseende det möjligt för henne att sticka ut i en värld som ofta dominerades av mycket specifika standarder.

En karriär som satts på paus innan en gradvis återgång

I slutet av 1990-talet drog sig Gisele Zelauy gradvis tillbaka från catwalken. Liksom många modeller i sin generation blev hennes närvaro i modebranschen mindre frekvent med åren. De senaste säsongerna har dock präglats av en gradvis återkomst. Hon gick bland annat för designern Sergio Hudson 2022 och igen 2024.

I november 2025 deltog hon även i en modevisning på Shopfrancesca och syntes på flera tidningsomslag, inklusive Elle Brazils omslag i december 2025. Hennes framträdande i år 2026 på Tom Ford-visningen under Paris modevecka är därför en del av en comeback-dynamik som verkar vara bekräftad.

Mode återupptäcker sina ikoner

Gisele Zelauys närvaro på en parisisk catwalk speglar också en bredare utveckling inom modebranschen. I flera år har många modehus och konstnärliga ledare återintroducerat erfarna modeller i sina visningar. Denna trend belyser en större mångfald i åldrar och hyllar personligheter som har satt sin prägel på modehistorien.

Några ikoniska figurer från tidigare decennier återfår därmed synligheten på catwalken, ibland tillsammans med nya generationer av modeller. I detta sammanhang återspeglar Gisele Zelauys återkomst en önskan att lyfta fram det bestående inflytandet från vissa karriärer och att fira resor som har format modets estetik.

Ett utseende som lämnar ett bestående intryck.

Den brasilianska modellens närvaro på Tom Ford-visningen gick verkligen inte obemärkt förbi. Hennes stil, erfarenhet och karisma bidrog till att göra henne till ett av de mest omtalade ögonblicken under modeveckan.

För vissa observatörer illustrerar detta framträdande också en gradvis omvandling av sektorn: modebranschen verkar idag vara mer öppen för olika karriärvägar och profiler som inte enbart överensstämmer med traditionella ungdomliga stereotyper. I detta sammanhang tjänar Gisele Zelauys återkomst som en påminnelse om att en karriär inom mode kan utvecklas i flera steg, ibland vid oväntade tillfällen.

Genom att dyka upp på Tom Fords catwalk vid över 50 års ålder påminde Gisele Zelauy alla om den viktiga roll hon har spelat i modevärlden. Hennes närvaro på Paris Fashion Week återspeglar också en utveckling i branschen, som ger nytt liv åt vissa ikoniska figurer från tidigare decennier.