"Jag känner mig inte vacker": Drew Barrymore diskuterar förändringarna i samband med perimenopausen.

Den amerikanska skådespelerskan, producenten, författaren, regissören, programledaren och affärskvinnan Drew Barrymore delade nyligen ett uppriktigt ögonblick om perimenopausen, ett naturligt stadium som föregår klimakteriet, ofta kännetecknat av betydande hormonella förändringar. Under ett avsnitt av hennes talkshow förklarade hon att hon går igenom "en tid av fysisk och känslomässig omvälvning".

En uppriktig redogörelse för en period som fortfarande sällan diskuteras.

Drew Barrymore medger att hon upplever humörsvängningar och fysiskt obehag relaterade till denna hormonella övergång. Hon säger : "Jag känner mig inte vacker, mina hormoner spelar mig ett spratt, ingenting är logiskt, jag är irriterad, jag har en uppsvälld mage och jag är känslomässigt instabil", och nämner särskilt en känsla av uppblåsthet och en känsla av desorientering inför dessa förändringar.

Perimenopausen är den fas under vilken kroppen gradvis påbörjar övergången till klimakteriet, vilket markerar slutet på reproduktionscykeln. Denna period kan åtföljas av olika symtom, såsom hormonella fluktuationer, ökad trötthet eller känslomässiga förändringar.

Ett uttalande som hjälper till att öppna upp diskussionen

Drew Barrymore har alltid behandlat dessa ämnen med öppenhet i hopp om att uppmuntra till en mer öppen diskussion om kvinnors hälsa. Hon förklarar att det hjälper till att normalisera dessa ofta förbisedda och sällan diskuterade ämnen genom att dela sina erfarenheter.

Hon påpekar att dessa förändringar kan vara överraskande, särskilt när menstruationscykeln oväntat förändras efter flera månaders frånvaro. Dessa förändringar är en del av kroppens naturliga processer, även om de ibland kan vara oroande. Genom att tala öppet om sina erfarenheter hjälper Drew Barrymore till att synliggöra verkligheter som fortfarande är underrepresenterade i media.

Bättre förståelse för kroppsliga förändringar

Drew Barrymores offentliga uttalande återspeglar en växande önskan att öka medvetenheten om utmaningarna med perimenopausen. Ett ökande antal offentliga personer delar med sig av sina erfarenheter för att främja en bättre förståelse för detta skede av livet.

Genom att sätta ord på sina känslor bidrar Drew Barrymore till en bredare diskussion om välbefinnande och att acceptera åldersrelaterade förändringar. Hennes berättelse påminner oss om att dessa förändringar påverkar många kvinnor och att det är viktigt att kunna prata om dem fritt, utan tabu eller fördömande.

Léa Michel
Léa Michel
