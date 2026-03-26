Zendaya överraskar med intensiv sminkning och en mycket teatralisk klänning

Léa Michel
Den amerikanska skådespelerskan Zendaya väckte uppmärksamhet vid premiären av filmen "The Drama" i Paris. Hon gick på röda mattan tillsammans med skådespelaren Robert Pattinson och gjorde ett slående framträdande, där hon kombinerade dramatisk makeup med en dramatisk silhuett. Detta estetiska val, perfekt i linje med filmens tema, bekräftar hennes status som en modeikon som noggrant följs av bedömare av den internationella kulturscenen.

Ett slående framträdande på den parisiska röda mattan

Premiären av filmen "The Drama" hölls i Paris och lockade en stor skara fans som var ivriga att få en glimt av de två skådespelarna. Stämningen blev snabbt livlig, och publiken viftade med telefoner och kameror för att föreviga deras framträdande. Zendaya, en stamgäst på röda mattan, stack ut i en teatralisk vit outfit, tänkt som en modern tolkning av bröllopstemat som är centralt i filmens handling.

Klänningen som skådespelerskan bar var från ett lyxmärke och designad av den konstnärliga ledaren Nicolas Ghesquière, en framstående figur inom samtida mode. Denna strukturerade klänning, inspirerad av brudstilar, var en del av ett konstnärligt tillvägagångssätt i linje med marknadsföringen av filmen "Drama". Hennes intensiva makeup, som kännetecknas av starkt definierade ögon och en felfri hy, fulländade en särskilt utarbetad visuell presentation.

"Drama", en berättelse som blandar romantik och psykologisk spänning

I "The Drama", regisserad av Kristoffer Borgli, porträtterar Zendaya och Robert Pattinson ett par som ska gifta sig och vars förhållande kastas i kaos när en hemlighet avslöjas bara dagar före ceremonin. Filmen utforskar de känslomässiga spänningarna kring engagemang och skildrar komplex relationsdynamik, som blandar romantik och psykologisk spänning.

Genom sina stilval och sin förmåga att gestalta olika roller bekräftar Zendaya sitt inflytande inom både filmindustrin och modevärlden. Detta parisiska framträdande illustrerar den växande uppmärksamheten som ägnas åt visuell koherens mellan marknadsföring och berättelse, en strategi som numera är vanlig i internationella produktioner.

"Jag känner mig inte vacker": Drew Barrymore diskuterar förändringarna i samband med perimenopausen.
På sin födelsedag sätter denna cheerleader internet i brand i en spetsoutfit

