Vid 51 års ålder erkänner den här skådespelerskan att hon vill dejta yngre män.

Julia P.
@chelseahandler / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och komikern Chelsea Handler delade nyligen sina åsikter om relationer och åldersskillnader under ett avsnitt av Angie Martinez podcast "IRL" . Hon förklarade att hennes inställning till romantiska relationer har utvecklats över tid, vilket lett till att hon nu dejtar partners som är yngre än henne själv.

En stark vision av romantiskt liv

Chelsea Handler, känd för sin frispråkighet, har sagt att hon i tjugo- och trettioårsåldern tenderade att dejta äldre män. Men från och med fyrtioårsåldern förändrades hennes perspektiv. Hon säger nu att hon känner sig fri att göra andra val, i linje med sin livsstil och sina personliga prioriteringar.

”När jag var 20 eller 30 dejtade jag alltid äldre män”, förklarade hon, innan hon tillade att hon sedan bestämde sig för att utforska en annan dynamik. Skämtsamt reflekterande över sin utveckling sa hon : ”Nu går jag i motsatt riktning, eftersom jag är för vältränad för att dejta någon som är 65.”

Vikten av självständighet

Chelsea Handler betonade också den viktiga rollen av självständighet i sitt liv. Under sitt tal förklarade hon att hon inte ville bygga sitt dagliga liv enbart kring en romantisk relation. Hon betonade hur mycket hon värdesätter sin frihet, särskilt i hur hon reser och organiserar sitt schema.

”Jag älskar att resa, jag älskar att träffa män, men jag vill inte ha någon i min sfär hela tiden”, anförtrodde hon. Komikern beskrev sitt tankesätt som att det styrdes av en önskan att bevara sin autonomi, samtidigt som hon förblev öppen för olika typer av relationer. Hon diskuterade också sin syn på äktenskapet, vilket hon anser vara en mindre central institution än tidigare, samtidigt som hon erkände att hon närmar sig ämnet med humor.

En utveckling av representationer

Chelsea Handlers offentliga uttalande är en del av ett bredare sammanhang där vissa offentliga personer delar olika åsikter om romantiska relationer, särskilt när det gäller åldersskillnaden mellan partners. Dessa berättelser bidrar till att bredda traditionella representationer av par och romantiska relationer. Genom att öppet uttrycka sitt perspektiv bidrar Chelsea Handler till en bredare diskussion om samhälleliga förväntningar relaterade till ålder, självständighet och personliga val.

Genom sina uttalanden lyfter Chelsea Handler fram ett tillvägagångssätt för romantiska relationer baserat på individuell frihet och personlig utveckling. Hennes vittnesmål illustrerar mångfalden av vägar och relationsval och påminner oss om att förväntningar kan utvecklas med erfarenheter och livsfaser.

Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
I en röd korsett hävdar Christina Aguilera sin stil på scenen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

