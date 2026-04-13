"Är det en ny tatuering?": Emma Roberts dyker upp i en spetsoutfit som väcker reaktioner

Fabienne Ba.
Den amerikanska skådespelerskan och producenten Emma Roberts utmärkte sig med en slående spetsoutfit på Revolve Festival 2026, som hölls i samband med Coachella (festivalen äger rum 10–19 april 2026). Bilder som delades från evenemanget lyfte också fram en synlig tatuering på hennes övre lår, vilket utlöste många reaktioner på sociala medier.

En spetsoutfit som stack ut på Revolve Festival

Den 11 april 2026 när Emma Roberts deltog i Revolve-festivalen i Indio valde hon en outfit med spets, ett material som ofta förknippas med en elegant och delikat estetik. Hennes look inkluderade sidenshorts med kontrasterande detaljer, vilket skapade ett subtilt samspel av texturer. Detta kombinerades med en mörk jacka, överdimensionerade solglasögon och ankelboots, vilket resulterade i en silhuett som skapade en balans mellan sofistikering och avslappnad stil. Evenemanget, som hålls nära Coachella-festivalen, är en viktig årlig sammankomst för offentliga personer och modeexperter.

En synlig tatuering som väcker reaktioner

Bilder från evenemanget uppmärksammade också en särskild detalj: en tatuering som syns på Emma Roberts övre lår. Enligt tillgänglig information står det "hold me" i ett delikat typsnitt på tatueringen. Synligheten av denna detalj utlöste kommentarer online, där vissa användare ifrågasatte dess utseende eller det faktum att den sällan ses på offentliga evenemang. Emma Roberts har flera välkända tatueringar, av vilka några är diskreta och bara syns beroende på hennes klädstil.

Ett oförglömligt modeevenemang runt Coachella

Revolve Festival sammanför varje år personligheter från film-, musik- och innehållsskapande världar. Evenemanget, som hålls under Coachella-helgen, visar upp olika stilinspirationer som delas flitigt på sociala medier. Under åren har Emma Roberts presenterat flera stilar som återspeglar de ständigt föränderliga trender som observerats på vårfestivaler. Medieexponeringen av dessa evenemang bidrar till att sprida vissa modeinspirationer till en bred internationell publik.

Med denna spetsoutfit som presenterades på Revolve Festival 2026 bekräftar Emma Roberts sin förkärlek för eleganta silhuetter som passar festivalmiljön. Denna outfit följer de stiltrender som observerades på Coachella, där klädval bidrar till att forma säsongens trender.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
