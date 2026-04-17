Vid 67 års ålder överger Andie MacDowell sina ikoniska lockar för en "mer avslappnad" frisyr.

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Andie MacDowell och hennes silverfärgade lockar: det är en kärlekshistoria som Hollywood har följt i årtionden. Hon tycker dock uppenbarligen om att leka med reglerna – och det är inte en dålig sak.

En avslappnad hästsvans för ett New York-utseende

I mitten av april 2026 medverkade Andie MacDowell i Today Show för att diskutera den fjärde och sista säsongen av "The Way Home", en serie där hon spelar matriarken i en familj som brottas med en tidsresande damm. För tillfället bytte hon sin vanliga frisyr mot en låg, något rufsig hästsvans, med några lösa hårstrån som ramade in ansiktet. Resten av hennes look följde samma avslappnade estetik: en vit- och blårandig skjorta, bruna mockabyxor och beige sandaler.

Det här är inte första gången skådespelerskan avviker från sin signaturfrisyr. I mars 2026, inför Giorgio Armanis höst-vintervisning i Milano, valde hon en strukturerad chignon inspirerad av pompadouren, med subtil volym upptill och mjuka vågor på sidorna.

Grått hår som har blivit en symbol för frihet

Det som gör var och en av dessa stilvariationer särskilt betydelsefulla är vägen dit. Det var under pandemin som Andie MacDowell slutade färga håret, en idé som hade grot länge och som hennes nära och kära uppmuntrade: "Mina döttrar sa att jag såg 'badass' ut. Och jag gillade det."

Hennes chefer var inte övertygade – men MacDowell stod fast och ansåg valet vara ett "maktdrag". Hon sammanfattade senare sin filosofi i en intervju : "Jag tycker det är grymt att ta ansvar för var man är i livet och vara orädd. Det är precis vad jag gör. Jag går framåt i detta ögonblick utan skam, och det känns bra."

En ikon som inspirerar långt bortom Hollywood

Hennes chefer hade rått henne att inte visa sitt gråa hår, men Andie MacDowell ignorerade dem – och hon säger att hon aldrig känt sig mäktigare . "Det fick mig att känna mig så mycket mer mäktig och bekväm. Det fick mig att känna mig som mig själv ... Jag försöker inte vara något jag inte är."

Hon pekade också på "en ihållande asymmetri": medan skådespelare som George Clooney hyllas för sitt "silverrävs"-utseende, marginaliseras kvinnor som åldras naturligt fortfarande alltför ofta i branschen. "Det gör mig rasande. Män har haft så många privilegier: att bli gråhåriga och snygga när de åldras." Hennes inflytande sträcker sig dock långt bortom röda mattan.

Oavsett om hon bär löst sittande lockar, en milanesisk knut eller en New York-hästsvans, fortsätter Andie MacDowell att visa att att acceptera sin ålder – och ha kul med den – fortfarande är det mest befriande valet.