Elon Musks dotter väcker sensation med en oväntad blick

Den nya alla hjärtans dag-kampanjen från varumärket Savage x Fenty driver Vivian Wilson, Elon Musks separerade transsexuella dotter, till framkanten av modescenen i rollen som en självsäker, glamorös och resolut modern kvinna.

En oväntad musa för Rihanna

För "Love So Savage", Savage x Fentys Alla hjärtans dag-kollektion 2026, hämtar Rihanna inspiration från gudinnan Afrodite, en symbol för kärlek, skönhet och begär. Vid sidan av sångerskan framstår Vivian Wilson som en kraftfull förkroppsligande av denna vision, långt ifrån sin fars (Elon Musks) medieskugga. Vid 21 års ålder bekräftar den unga kvinnan en vändpunkt i sin modellkarriär, efter flera uppmärksammade framträdanden under modeveckan och sin debut med inkluderande varumärken.

Vivian Wilson för Fenty pic.twitter.com/j3N7pAy5gH — Älskling (@cherrymagazinee) 9 januari 2026

En estetik av marmor och spets

I bilden poserar Vivian mot en bakgrund av marmorpelare och statyer, badande i gyllene reflektioner som påminner om ett nytolkat forntida tempel. Klädd i en svart spetsklänning prydd med röda blommor, bär hon en matchande minikjol och scharlakansröda strumpbyxor, en look som utstrålar både romantik och glamour. Hon delar skärmen med den amerikanska skådespelerskan Lovie Simone, plus-size-innehållsskaparen Emma Arletta och andra talanger, vilket skapar ett galleri av kroppar och ansikten som suddar ut gränserna för traditionella skönhetsstandarder.

Savage x Fenty, ett inkluderande manifest

Ända sedan starten har Rihannas varumärke byggt upp sig som ett manifest för mångfald, där man hyllar alla kroppstyper, hudtoner och könsidentiteter. Genom att välja Vivian Wilson som sin alla hjärtans dag-musa skickar Savage x Fenty ett tydligt budskap: kärlek – till sig själv, till andra, till kroppar – har inga normer och definitivt ingen föreskriven garderob.

Vivian Wilson har därmed etablerat sig som ansiktet utåt för en generation som förkastar familjära, sociala och könsmässiga normer. Från och med New York Fashion Week förvandlar hon vad som bara kunde ha varit ett känt namn till en plattform för uttryck och frihet. I den skimrande marmorn hos Savage x Fenty framstår den "förnekade dottern" framför allt som en ung kvinna som på sitt eget sätt skriver en ny mytologi om transpersoners synlighet.