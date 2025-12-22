Vid 45 års ålder (och med tre barn) skapade Gisele Bündchen furore i en guldklänning

Gisele Bündchen väckte nyligen uppmärksamhet vid en festlig middag som anordnades av den brasilianska juveleraren Vivara i São Paulo, i en klänning som blandade glamour och avantgardistisk stil. Den brasilianska supermodellen bevisade återigen sin behärskning av modetrender.

"Futuristisk" klänning i texturerad stickning

Klänningen, en lång, figursydd klänning i texturerad stickning i varma jordfärger, hade en vertikal utskärning från halsen till naveln, vilket elegant avslöjade hennes solbrända hud. Denna moderna tolkning av den nakna klänningen, av Schiaparelli F/W25, klamrade sig fast vid Gisele Bündchens kropp som en andra hud, förstärkt av Hollywood-lockar och strålande, naturlig makeup.

Minimalistiska accessoarer och ikonisk kuvertväska

Guldfärgade pumps med fina remmar, diskreta smycken och en strukturerad Schiaparelli-clutch fulländade looken och fick Vivara-smyckena att glänsa. Med håret som hängde över ena axeln förkroppsligade Gisele Bündchen en okomplicerad glamour, och blandade sofistikering med en självsäker attityd.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Gisele Bündchen (@gisele)

triumferande återkomst efter föräldraledigheten

Gisele Bündchen, mamma till Benjamin (16) och Vivian (13), från äktenskapet med Tom Brady, och mer nyligen till en pojke som föddes i februari från förhållandet med Joaquim Valente, odlar en medveten diskretion kring sitt privatliv. Trogen sin filosofi delar den brasilianska supermodellen med sig av lite och föredrar att hålla det som verkligen betyder något borta från rampljuset. "De vackraste ögonblicken levs, delas inte", anförtrodde hon i en intervju och upprepade sitt engagemang för ett enkelt liv med rötter i nuet.

Efter födseln av sitt andra barn har Gisele gjort en anmärkningsvärd comeback och uppvisat en lugn och styrka som verkar tiofaldig. Mer strålande än någonsin förkroppsligar hon en fridfull femininitet och bevisar att det är möjligt att kombinera moderskap, välbefinnande och personlig återfödelse. Hennes eleganta återkomst har hyllats av hennes fans, som ser henne som ett exempel på en fri kvinna, i harmoni med hennes val och prioriteringar.

Med detta slående utseende påminner Gisele Bündchen oss om att bortom ålder, roller och livsskeden är stil först och främst en fråga om attityd. Mer än bara ett utseende är denna guldfärgade klänning manifestet för en ikon som fortsätter att inspirera – naturligtvis.