Den här sångerskan hävdar att hon inte vill ha barn och finner sig själv möta olämpliga reaktioner.

Léa Michel
@charli_xcx/Instagram

Sångerskan Charli XCX hamnade nyligen i centrum för en kontrovers efter ett podcastutbyte med den amerikanske skådespelaren, regissören och producenten Jason Bateman, som frågade henne om hennes önskan att skaffa barn och föreslog att hon kanske skulle ändra sig. Trots hennes tydliga svar – Charli XCX vill inte ha barn – och det faktum att hon är gift, utlöste skådespelarens kommentarer en våg av kritik på sociala medier, vilket belyste den ihållande sexistiska press som ställs på kvinnor.

Det kontroversiella utbytet i SmartLess-podden

Under ett nyligt avsnitt av SmartLess- podden, med den amerikanske skådespelaren, regissören och producenten Jason Bateman, den amerikanske skådespelaren och producenten Sean Hayes och den kanadensisk-amerikanske skådespelaren Will Arnett som värd, var Charli XCX gäst för att marknadsföra sin film "The Moment". Jason Bateman, en tvåbarnspappa, frågade henne direkt om hon ville ha ett eller flera barn, med hänvisning till sin egen familjehistoria. När hon öppet svarade : "Jag vill verkligen inte ha barn", pressade Jason Bateman henne och förklarade att hans fru hade ändrat sig på grund av honom, och tillade: "Du kan hitta någon."

Omedelbar reaktion från Charli XCX

Charli XCX rättar artigt Jason Bateman och förtydligar: "Tja, jag är gift", med hänvisning till hennes äktenskap med George Daniel från bandet "The 1975". Jason Bateman svarar med ett lättsamt skämt: "Jag borde läsa en tidning en dag", innan han skämtar om en "blivande make". Även om utbytet förblir humoristiskt inom ramen för podcasten – där programledarna möter gästen oväntat – belyser det bristande förberedelse och en betoning på ett personligt ämne.

Kritik och reaktioner på sociala medier

Utdrag från intervjun blev snabbt virala och utlöste omfattande ilska online. Charli XCX-fans och andra internetanvändare beskrev Jason Batemans kommentarer som "äckliga" och en "väldigt hård lyssningsupplevelse", och fördömde samhällets press på kvinnor att skaffa barn. Kommentarer på X (tidigare Twitter) och Reddit lyfte fram en dubbelmoral: män får aldrig sådana direkta frågor, och kvinnor pressas systematiskt att "ändra åsikt" om moderskapet.

En bredare debatt om samhällstryck

Denna händelse väcker återigen diskussionen om könsbaserade förväntningar inom underhållningsbranschen och bortom. Charli XCX, känd för sin frispråkighet, har ofta talat om sitt val att inte skaffa barn och sett själva handlingen att namnge ett hypotetiskt barn som den "coolaste delen". De olämpliga reaktionerna fungerar som en påminnelse om att kända kvinnor, även gifta och professionellt framgångsrika, fortfarande måste rättfärdiga sina livsval, till skillnad från sina manliga motsvarigheter.

Fallet med Charli XCX och Jason Bateman illustrerar perfekt hur en till synes oskyldig fråga kan eskalera till en stor kontrovers när det gäller kvinnors autonomi i frågor om moderskap. Kritiken som riktats mot Jason Bateman belyser en djupt rotad oro: det är dags att sluta anta att alla kvinnor måste anpassa sig till den traditionella familjemodellen. Charli XCX påminner oss genom sitt svar om att personliga val går före samhällets förväntningar.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
