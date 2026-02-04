"Att åldras är väldigt positivt": vid 57 års ålder hyllar den här modellen skönhet utan begränsningar.

Den amerikanska modellen Christy Turlington fortsätter att utmana åldersrelaterade stereotyper i mode- och skönhetsvärlden. Hon har utsetts till global ambassadör för Lancôme och förespråkar en lugn och positiv syn på åldrande. Långt borta från samhällets påtryckningar förespråkar hon holistiskt välbefinnande, med minimalistiska rutiner, andlighet och autenticitet.

En ikon från 1990-talet som överskrider epoker

Christy Turlington, ett av 90-talets mest ikoniska ansikten bland supermodellerna tillsammans med Cindy Crawford och Naomi Campbell, är en respekterad, beundrad och fortfarande inflytelserik figur. Med över 500 tidningsomslag och oförglömliga kampanjer, särskilt för Calvin Klein, har hon förkroppsligat en elegant och fridfull skönhet sedan debuten. Hon har kultiverat denna balanserade livsstil långt ifrån mediehetsen, och prioriterat genomtänkta karriärval och djupgående personlig utveckling.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av ❣︎ (@lafemmearchives)

En ny etapp

I början av 2026 anslöt sig Christy Turlington till den prestigefyllda familjen av Lancôme-ambassadörer. Detta partnerskap var en naturlig matchning, eftersom hennes personliga filosofi stämmer perfekt överens med varumärkets värderingar. "Jag är väldigt stolt över detta nya partnerskap. Skönhet är för mig ett verktyg för positiv förändring, och jag anammar helt idén om att åldras med glädje och optimism", sa hon till Madame Figaro .

Att bli gammal: en väg till uppfyllelse

Ordet ”åldrande” skrämmer inte Christy Turlington; tvärtom. ”Varje år är bättre än det förra. Man lär känna sig själv bättre, att vara mer i linje med sig själv. Så för mig är åldrande fortfarande väldigt positivt”, bekräftar hon med övertygelse. Ett kraftfullt budskap som går emot den ångestframkallande diskursen om åldrande, särskilt riktad mot kvinnor.

Denna fridfulla syn på tidens gång förklaras också av hennes livsstil, resolut fokuserad på harmoni mellan kropp och själ. Som yogaentusiast i årtionden – hon publicerade en bok i ämnet 2005 – och en ivrig löpare och vandringsmänniska, beskriver hon dessa metoder som viktiga för sin personliga balans. "Yoga för mig tillbaka till mitten; det är min första kärlek. Det är som en behandling för både kropp och själ."

En skönhet utan konstverk eller begränsningar

I skönhetsvärlden förkroppsligar Christy Turlington minimalism. Hennes rutin är enkel, fokuserad på kvalitet, sensorisk upplevelse och självrespekt. "Jag vill se frisk, utvilad och återfuktad ut. Helst föredrar jag att det ser ut som att jag inte har något smink på mig." Denna "less is more"-filosofi resonerar starkt i en bransch som utvecklas mot större inkludering, mångfald och autenticitet.

Hon välkomnar också denna vändpunkt inom kosmetikaindustrin: "Inkludering är utan tvekan den viktigaste förändringen de senaste åren. Skönhet kan inte vara entydig eller standardiserad. Den uttrycks på tusen sätt."

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Christy Turlington (@cturlington)

En aktivist för kvinnors välfärd

Utöver modellyrket är Christy Turlington också en engagerad aktivist. Hon grundade föreningen Every Mother Counts efter att ha upplevt komplikationer under sin första graviditet. Hon förespråkar bättre tillgång till mödravård över hela världen. Hennes engagemang stämmer perfekt överens med hennes anställning på Lancôme, ett varumärke med vilket hon delar en önskan att främja ansvarsfull, omtänksam och inkluderande skönhet.

Ett fredligt sätt att leva

När hon inte reser finner Christy Turlington lyckan i enkla nöjen: att umgås med sin familj, laga mat, läsa, titta på film eller rasta sina hundar. "Hemmat är min fristad. Det är där jag laddar batterierna." I en tid där snabbhet och prestanda anses vara normen erbjuder hon ett inspirerande alternativ: att sakta ner, fokusera på nytt, välja kvalitet framför kvantitet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Christy Turlington (@cturlington)

Christy Turlington illustrerar perfekt att det är möjligt att åldras med lugn och autenticitet, och förkasta den eviga ungdomens krav. Hon visar att skönhet inte är begränsad till utseende, utan närs av balans, välbefinnande och engagemang. Hennes resa inspirerar oss att ompröva vår relation till tid och att fira varje skede i livet som en möjlighet till tillväxt och glädje.