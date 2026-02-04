Search here...

K-pop: Vid Grammy Awards uppnår denna koreanska sångerska ett historiskt ögonblick

Léa Michel
Roseanne Park, känd som Rosé, medlem i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink, skrev historia vid Grammy Awards 2026 genom att bli den första K-pop-soloartisten att uppträda på den prestigefyllda scenen. Den 1 februari i Los Angeles framförde hon sin globala hit "APT", vilket bekräftade hennes meteoriska uppgång som soloartist.

Ett historiskt ögonblick för K-pop

Rosé överträffade den sydkoreanska K-popgruppen BTS framträdanden på Grammys (2020-2022) och blev därmed den första solo-idolen att uppträda ensam vid den 68:e ceremonin. Hon är nominerad i tre huvudkategorier – Årets skiva, Årets låt och Bästa popduo/gruppframträdande – och är den första K-popartisten som nominerats till dessa allmänna priser, som är öppna för alla Oscarsgalan-röstare.

Den fenomenala framgången med "APT".

Denna hit, ett samarbete med Bruno Mars som släpptes i oktober 2024 på hennes debutalbum "rosie" (nummer 3 på Billboard 200), är en referens till ett koreanskt dryckesspel. Den dominerade listorna: 12 veckor på nummer 1 på Billboard Global 200, 19 veckor på Global Exclusive US-listan, nummer 3 på topp 100 och nummer 1 på Pop Airplay. Ett rekord för en K-popartist. Rosé hade redan vunnit MTV VMA Song of the Year för den här låten.

K-pop i full erövring av Grammys

Detta framträdande är en del av en bredare trend mot ökad K-pops synlighet vid Grammys 2026, vilket också inkluderade ett framträdande av den sex medlemmar starka amerikanska tjejgruppen Katseye och nomineringar för den virtuella gruppen HUNTR/X. Rosés framträdande, som sändes under bästa sändningstid i den tre timmar långa huvudshowen, belyste Akademiens strategiska erkännande av hennes soloverk medan Blackpink har uppehåll.

I slutändan uppträdde Rosé inte bara; hon inledde en ny era för K-popsolister på Grammys och bevisade att individuell talang kan mäta sig med de största. Oavsett om priser vinner eller inte, cementerar detta historiska ögonblick hennes konstnärliga oberoende och driver K-pop till nya höjder.

