Denna modell sägs vara den rikaste av alla Victoria's Secret-modeller.

Léa Michel
@gisele/Instagram

Hon lämnade catwalken för nästan 20 år sedan, men hennes inflytande har aldrig avtagit. Gisele Bündchen, en ikon på catwalken, förvandlade ett storsäljande kontrakt till en global karriär. Idag, medan tidigare Victoria's Secret-stjärnor fortfarande lyser på tv eller vid rodret för sina egna varumärken, dominerar bara en lista över världens rikaste personer.

En exemplarisk karriär efter VS

Mer än ett decennium efter att ha lämnat Victoria's Secrets catwalks fortsätter Gisele Bündchen att regera överlägset bland de rikaste före detta änglarna. Enligt SCMP , med en uppskattad förmögenhet på 400 miljoner USD, överträffar den brasilianska modellen sina tidigare kollegor vida och etablerar sig som en nyckelfigur i modellbranschen som nu blir affärsmodell.

Gisele Bündchen ansades ha börjat på Victoria's Secret år 2000 med ett kontrakt värt 25 miljoner dollar och blev snabbt ett av märkets mest ikoniska ansikten. År 2006 valde hon dock att lämna modellvärlden. Denna avsked, långt ifrån att hindra hennes karriär, markerade början på en ännu mer imponerande uppgång. Som musa för Chanel, Pantene och Carolina Herrera byggde Gisele upp ett veritabelt personligt imperium.

Heidi Klum följer i hennes fotspår

Den tysk-amerikanska modellen, programledaren och skådespelerskan Heidi Klum skulle hamna på andra plats på listan, enligt SCMP. Hon fortsätter att utöka sitt inflytande genom den amerikanska reality-TV-serien "Project Runway", sina kläd- och skönhetskollektioner, samtidigt som hon förkroppsligar en sällsynt lång erfarenhet i branschen.

Vad utmärker Gisele Bündchen? Hennes strategiska vision. Från det ögonblick hennes kontrakt med Victoria's Secret löpte ut investerade hon i fastigheter, stödde miljöprojekt och ägnade sig åt sociala frågor. Som tvåbarnsmamma förkroppsligar hon en framgångsrik övergång från supermodell till engagerad entreprenör. Gisele Bündchen är fortfarande den ultimata förebilden i eran efter Victoria's Secret.

