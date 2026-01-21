Med sin "atypiska" look omdefinierar denna skejtare koderna för sportmode

Den amerikanska konståkaren Alysa Liu, silvermedaljör vid amerikanska mästerskapen 2026, fängslar publiken långt bortom isen tack vare sin frisyr. Vid 20 års ålder har denna medlem av OS-laget till OS i Milano-Cortina 2026 blekta ringar i sitt bruna hår, en "atypisk" stil som har tagit sociala medier med storm och omdefinierar koderna för sportmode.

Ringar som berättar en historia

I en intervju med NBC New York avslöjade Alysa Liu innebörden bakom sin frisyr, som hon tålmodigt har odlat sedan slutet av 2023. "Jag lägger till en rand varje år, i slutet av december. Den här kommer att hålla ett år innan nästa", förklarade hon. Tre ljusringar pryder hennes huvud, symboler för en årlig ritual som markerar tidens gång. Hon ville ha ljusare nyanser än vanligt – långt ifrån hennes typiska rödbruna – men hennes mycket mörkbruna bas motstod, vilket krävde professionella produkter och två salongsbesök.

En innerlig hyllning till hennes frisör

Alysa Liu tackade Kelsey, hennes stylist från St. Louis som hon träffade vid mästerskapen 2026. "Hon tonade det perfekt, mitt hår är friskt och det är precis vad jag ville ha", betonade mästaren. Kelsey delade processen på Instagram och berömde åkaren som "ödmjuk, rolig och inspirerande". Denna kreativa duo resulterade i en lysande "gloria", perfekt anpassad till hennes rotationer på isen.

En mästare som vågar allt

Efter sin triumferande återkomst 2024 – krönt med en världstitel 2025, den första för en amerikan på 19 år – har Alysa Liu etablerat sig som favorit till olympiskt guld. Hennes frisyr, långt ifrån den eleganta standarden inom konståkning, har fängslat fans som älskar denna stilistiska frihet. På Instagram och TikTok strömmar reaktionerna in: "en stil som kombinerar prestanda och personlighet", vilket bevisar att atleten utmärker sig lika mycket i kreativitet som i trippelaxlar.

Med OS 2026 i antågande (6-22 februari 2026) förkroppsligar Alysa Liu en ny generation: oklanderlig teknik och en djärv, okonventionell look. Hennes blekta ringar är mer än bara en estetisk detalj; de hyllar personlig utveckling och inspirerar unga kvinnliga idrottare att omfamna originalitet.