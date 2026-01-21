Search here...

Vid 58 visar Nicole Kidman upp sitt naturliga hår och hennes lockar väcker sensation.

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Nicole Kidman bevisar återigen att hon är en tidlös ikon. Hon gladde nyligen sina fans på Instagram genom att dela ett foto från sin resa till Chile, där hon stolt visar upp sitt naturliga hår. Adjö till eleganta hårlockar: hej till hennes långa blonda lockar, enkelt uppsatta i en låg hästsvans och subtilt dolda under en beige keps.

En enkel men ultrachic look

I den här bilden, tagen under en sydamerikansk semester, visar Nicole Kidman upp en stil som är både avslappnad och elegant, trogen trenden "tyst lyx". Hon bär en brun kavaj, jeans, bruna skor och en brun Chanel-läderväska – en minimalistisk look med raffinerade detaljer. Bakom sina klassiska mörka solglasögon utstrålar hon en nyfunnen lugn och skriver enkelt till fotot: "Älskade att få utforska Chile 🇨🇱."

Den stora comebacken för naturliga lockar

Det här är inte första gången Kidman låter sitt naturliga hår glänsa. I flera veckor nu har hon setts göra ett flertal framträdanden med sina naturligt blonda lockar, vare sig det är på en familjefödelsedag, en julfest i Sydney eller på en flygresa. Denna återgång till hennes naturliga utseende verkar markera början på en ny personlig era för skådespelerskan, som år 2025 såg slutet på sitt äktenskap med sångaren Keith Urban efter nästan tjugo år tillsammans.

Denna hårförvandling är ingen slump: för några månader sedan anförtrodde hon sig till mediebolaget Allure att hon ångrade att hon hade plattat håret så länge. "Varför gjorde jag det? Jag älskade mina lockar", erkände hon när hon återupptäckte gamla foton på sig själv, där hon såg strålande ut.

Genom att helt omfamna sin naturliga textur skickar Nicole Kidman ett kraftfullt budskap: genom livets förvandlingar och störningar är det en form av frihet att återvända till sig själv. Hennes lockar, mer än ett estetiskt val, blir symbolen för denna återupptäckt av sig själv – eleganta och onekligen inspirerande.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
"Fortfarande på toppen": vid 55 års ålder påtvingar hon sin kompromisslösa stil

