Denna skådespelerska, som kritiserats från det ögonblick hon anlände, väcker reaktioner från fans av en succéserie.

Netflix tillkännagav nyligen en nyinspelning av den thailändska succéserien "Girl From Nowhere", omdöpt till "Girl From Nowhere: The Reset", där den thailändsk-brittiska skådespelerskan Rebecca Armstrong ("Becky") återupptar sin roll som Nanno, en odödlig, hämndlysten varelse som tar formen av en gymnasieelev. Detta markerar en vändpunkt, eftersom karaktären tidigare var oupplösligt kopplad till skådespelerskan Chicha Amatayakul ("Kitty"), som spelade huvudrollen under de två första säsongerna.

En ny Nanno redan under press

Snarare än en traditionell tredje säsong presenterar sig projektet som en omstart i ett nytt universum, där Nanno återvänder med minnesförlust och utan direkt koppling till händelserna under de två första säsongerna, vilket möjliggör en ny tolkning av karaktären. Denna kreativa frihet har dock inte varit tillräcklig för att blidka fansen, som fortfarande är djupt fästa vid originalversionen.

En prestation som ansågs "krypande" redan före serien

Kontroversen intensifierades efter att Vogue Thailand släppte en video till "One Day With Becky" den 14 januari, där skådespelerskan Rebecca Armstrong tillbringar en dag framför kameran och upprepade gånger gestaltar Nanno. Hon ses ändra sina gester, blick och röstton för att framställa karaktärens "psykopatiska och störande" sida.

Medan kommentarsfältet på YouTube i allmänhet är positivt, tyckte vissa användare på X (tidigare Twitter) att hennes skådespeleri var "pinsamt", särskilt genom att kritisera hennes ansiktsuttryck och hennes förmåga att projicera en genuint oroande aura. Vissa gick till och med så långt som att kalla det en "nedgradering" jämfört med skådespelerskan Chicha Amatayakul, som spelade huvudrollen i de två första säsongerna, eller undrade vilka "kopplingar" hon kunde ha haft för att få en så uppmärksammad roll.

Mellan fanstöd och ett klimat av rädsla

Debatten är desto mer het eftersom Becky Armstrong kommer från en starkt kodifierad och fandriven värld: den från GL-serier (Girls' Love), som "Gap", vilket gav henne en extremt hängiven fanbase. Thailändska internetanvändare hävdar att "de flesta thailändare" inte gillar hennes skådespeleri, men undviker att säga det offentligt av rädsla för aggressiva reaktioner från vissa GL-fans.

Omvänt uppmanar andra röster till lugn och tålamod, och påminner tittarna om att serien inte har sänts än och att det är för tidigt att bedöma dess prestation baserat på bara några minuters reklamvideo. Vissa påpekar också att själva konceptet "The Reset" – ett nytt universum, en ny Nanno – rättfärdigar en annan tolkning av karaktären, snarare än en enkel imitation av Kittys version.

Ett tungt arv för Becky Armstrong att bära

Den internationella framgången för "Girl From Nowhere", särskilt efter den globala lanseringen på Netflix 2021, berodde till stor del på Kitty Chichas skrämmande prestation, som gjorde henne till Nannos ikoniska ansikte. Många fans tror att det var denna tvetydiga, samtidigt barnsliga och skrämmande prestation som gjorde serien till ett fenomen och gör alla försök att omarbeta den särskilt riskabelt idag.

I detta sammanhang måste Becky Armstrong inte bara bevisa sig själv som skådespelerska, utan också möta ständiga jämförelser med sin föregångare, redan innan det första avsnittet är tillgängligt. Släppningen av "Girl From Nowhere: The Reset", planerad till den 7 mars 2026, kommer att avslöja om denna storm av kritik bara var förhastad hype ... eller ett tecken på ett mer bestående motstånd mot förändring.