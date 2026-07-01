Vid 80 överraskar Helen Mirren med en ny asymmetrisk frisyr

Den brittiska och amerikanska skådespelerskan Helen Mirren orsakade furore i Taormina, Italien, genom att bära en asymmetrisk klippning, en skarp avvikelse från hennes signatur-bob.

Ett anmärkningsvärt framträdande på Taormina filmfestival

Det var i Italien, på ön Sicilien, som Helen Mirren avslöjade sin senaste stilöverraskning. Den Oscarsbelönade skådespelerskan deltog i den 72:a Taormina filmfestivalen, ett av Europas äldsta och mest prestigefyllda filmevenemang. På röda mattan fångade hon omedelbart fotografernas uppmärksamhet – inte bara med sitt val av klädsel, utan särskilt med sin dramatiska hårförvandling. Detta framträdande ligger i linje med hennes tidigare minnesvärda framträdanden på Europas mest prestigefyllda röda mattor.

En asymmetrisk klippning, ett avsteg från hennes signaturbob.

Helen Mirren, känd i åratal för sin signatur axellånga bob, har valt en djärv förvandling: hennes hår har klippts kort till nacken i en avgjort modern, asymmetrisk stil. Långt ifrån en subtil evolution har Helen Mirren valt en verklig förändring och bryter med den klippning som varit hennes visuella signatur i flera år. Bevis, om något behövdes, på att experimenterandet vid 80 års ålder fortfarande är mycket levande.

Hennes silverfärgade hår syns helt

Helen Mirren har inte bara ändrat formen på sin frisyr; hon fortsätter också att omfamna sitt naturligt silverfärgade hår fullt ut. Detta gråa hår, som har blivit ett av hennes mest igenkännliga drag, kombineras nu med en kortare, mer strukturerad klippning, vilket förstärker dess visuella effekt. Denna betoning på naturligt grått är en del av en bredare strategi för att acceptera åldrande, vilket Helen Mirren har förespråkat i sina offentliga uttalanden i flera år. Denna konsekvens mellan hennes ord och hennes utseende bidrar till att göra henne till en inspirerande figur för många kvinnor.

En korallklänning för röda mattan

För att komplettera sin nya frisyr bar Helen Mirren en veckad V-ringad midiklänning i en livfull korallfärg som framhävde hennes hy och nya klippning. Ett utsmyckat bälte accentuerade hennes midja och gav en touch av couture till ensemblen. Den sofistikerade men ändå strålande klänningen exemplifierar perfekt den röda mattan-stil som skådespelerskan har odlat i årtionden. En elegant silhuett som blandar modernitet och förfining.

Matchande tillbehör

För att fullända sin look valde Helen Mirren noggrant matchade accessoarer. Hon bar metalliska sandaler med klack, en guldfärgad kuvertväska och en särskilt raffinerad diamantinfattning – ett delikat hänge och långa örhängen prydda med ädelstenar. Denna kontrollerade lager-på-lager-kollektion fångade ljuset utan att konkurrera med klänningens korallfärg. När det gäller hennes makeup återspeglade den färgen på hennes outfit, med poppigt rött läppstift och rouge som kompletterade den övergripande harmonin i hennes look.

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"Att vara 80 år gammal är fantastiskt."

Den här nya frisyren är en del av ett personligt tillvägagångssätt som Helen Mirren öppet har förespråkat i flera år: en fridfull och glädjefylld relation till åldrandet . "Jag säger alltid att man antingen dör ung eller så blir man gammal. Det finns inget däremellan. Och jag ville aldrig dö ung. Jag är för nyfiken på livet; jag vill se vad som händer härnäst!" anförtrodde skådespelerskan i en intervju i oktober 2025.

Senare i samma intervju utvecklade Helen Mirren sin syn på åldrande ytterligare, med sin karakteristiska uppriktighet. "Till helvete med konventioner, jag lever, jag jobbar, jag kan dricka ett glas vin, jag kan sminka mig, jag kan lyssna på musik, jag kan titta på en vacker solnedgång, jag kan gå på teater, jag kan titta på en film, jag kan sträcktitta på Netflix och jag kan leva mitt liv. Det är en vacker sak", förklarade skådespelerskan . Det är fria och inspirerande ord, en skarp kontrast i en bransch där pressen på kvinnors utseende fortfarande är betydande.

Med sin korta, asymmetriska frisyr, silvergrå outfit och livfulla korallklänning gjorde Helen Mirren ett slående framträdande på Taormina Film Festival. Hon bevisade återigen att det är möjligt att överraska, utvecklas och utforska nya stilriktningar utan att kompromissa med sin identitet.