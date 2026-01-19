Denna 71-åriga modell visar upp sin figur och strålar i solen.

Den amerikanska modellen, skådespelerskan och författaren Christie Brinkley bländar sina fans genom att uppträda i solen i Turks- och Caicosöarnas (Brittiska utomeuropeiska territoriet) skärgård, i en klarröd outfit som framhäver hennes livsglädje och självförtroende.

En 71-årig solikon

För att kickstarta 2026 njuter Christie Brinkley uppenbarligen av en drömsemester på vita sandstränder, vilket hon delar med sina följare i en kort, glad video. Hon dyker upp i en klarröd outfit knuten runt halsen, prydd med silverringar på banden och en djup halsringning.

Med håret som fladdrar i vinden och ett leende på läpparna vänder hon sig om för att visa upp både sin outfit och den drömlika miljön: turkost vatten, frodig vegetation och gyllene ljus i slutet av dagen, allt ackompanjerat av ett mjukt soundtrack.

En distinkt retro elegans

Denna flamboyanta look är en del av en serie noggrant utformade outfits som hon har visat upp sedan början av året på sin semesterdestination. Bara några dagar tidigare poserade Christie Brinkley redan framför en spegel dekorerad med snäckskal och koraller, som hon tålmodigt har samlat på sig under 20 års vistelser på ön, klädd i en utpräglat retro-stil svart ensemble med en högmidjad topp och nederdel.

Hon sågs också nyligen i en figurnära, axelbandslös, urringad marinblå outfit, förstärkt med en mönstrad blå sarong knuten vid höfterna, dansande framför villor med en regnbåge i bakgrunden.

Christie Brinkley, mamma och ikonisk modefigur i årtionden, visar att det är möjligt att förbli strålande, lekfull och snygg långt in i sjuttioårsåldern – om någon fortfarande tvivlade på det. Genom att fullt ut omfamna sin kropp, sin ålder och sin stil skickar Christie Brinkley ett inspirerande budskap till kvinnor: det är inte bara för unga, och du kan fortsätta känna dig vacker och fri i solen i alla skeden av livet.