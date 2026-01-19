Search here...

Denna 71-åriga modell visar upp sin figur och strålar i solen.

Julia P.
@christiebrinkley/Instagram

Den amerikanska modellen, skådespelerskan och författaren Christie Brinkley bländar sina fans genom att uppträda i solen i Turks- och Caicosöarnas (Brittiska utomeuropeiska territoriet) skärgård, i en klarröd outfit som framhäver hennes livsglädje och självförtroende.

En 71-årig solikon

För att kickstarta 2026 njuter Christie Brinkley uppenbarligen av en drömsemester på vita sandstränder, vilket hon delar med sina följare i en kort, glad video. Hon dyker upp i en klarröd outfit knuten runt halsen, prydd med silverringar på banden och en djup halsringning.

Med håret som fladdrar i vinden och ett leende på läpparna vänder hon sig om för att visa upp både sin outfit och den drömlika miljön: turkost vatten, frodig vegetation och gyllene ljus i slutet av dagen, allt ackompanjerat av ett mjukt soundtrack.

En distinkt retro elegans

Denna flamboyanta look är en del av en serie noggrant utformade outfits som hon har visat upp sedan början av året på sin semesterdestination. Bara några dagar tidigare poserade Christie Brinkley redan framför en spegel dekorerad med snäckskal och koraller, som hon tålmodigt har samlat på sig under 20 års vistelser på ön, klädd i en utpräglat retro-stil svart ensemble med en högmidjad topp och nederdel.

Hon sågs också nyligen i en figurnära, axelbandslös, urringad marinblå outfit, förstärkt med en mönstrad blå sarong knuten vid höfterna, dansande framför villor med en regnbåge i bakgrunden.

Christie Brinkley, mamma och ikonisk modefigur i årtionden, visar att det är möjligt att förbli strålande, lekfull och snygg långt in i sjuttioårsåldern – om någon fortfarande tvivlade på det. Genom att fullt ut omfamna sin kropp, sin ålder och sin stil skickar Christie Brinkley ett inspirerande budskap till kvinnor: det är inte bara för unga, och du kan fortsätta känna dig vacker och fri i solen i alla skeden av livet.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
I en kristallklänning glittrar Heidi Klum på stranden
Article suivant
"Jag är inte en blond bimbo": den här ikonen från 2000-talet gör upp sina konton

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Jag är inte en blond bimbo": den här ikonen från 2000-talet gör upp sina konton

Paris Hilton, som länge varit reducerad till en karikatyr av en "ytlig ung kvinna", tar nu tillbaka kontrollen...

I en kristallklänning glittrar Heidi Klum på stranden

Under inspelningen av den 20:e säsongen av "Germany's Next Topmodel" förvandlade den tyska supermodellen Heidi Klum Venice Beach...

"Ikonisk", "oroande": Bella Hadids framträdande väcker reaktioner

Den amerikanska modellen Bella Hadid satte nyligen premiären av "The Beauty", Ryan Murphys nya thriller, i full gång....

"För fet, för ung": Drew Barrymore uttalar sig om kroppskritik vid 50.

Drew Barrymore, som blev internationellt känd vid 7 års ålder i filmen E.T. the Extra-Terrestrial, växte upp i...

Denna fröken fängslar med sin spetsoutfit på röda mattan

På bara några veckor har Hinaupoko Devèze etablerat sig som en nyckelfigur i den sociala scenen. Inbjuden till...

"Hon ser ut att vara 20": Den här sångerskan firar sin 30-årsdag med stil

Jennie Kim, global K-popikon och medlem i K-pop-tjejgruppen BLACKPINK, har precis nått en milstolpe: sin 30-årsdag, som hon...

© 2025 The Body Optimist