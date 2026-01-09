"Vem sa åt henne att röra sitt ansikte?": En sångerska i hjärtat av en estetisk debatt

PinkPantheress, den brittiska popsensationen med en nördig chic stil, sätter sociala medier i brand med sin look på ett Chanel-evenemang, samtidigt som hon utlöser en hetsig debatt om rykten om kosmetisk kirurgi.

Nördchic à la Chanel

Den 7 januari 2026, på Chateau Marmont i Los Angeles, deltog PinkPantheress i en middag för att fira Chanels smyckeskollektion Coco Crush. Sångerskan valde en skolflickslook från topp till tå: en åtsittande kofta med vita detaljer över ett linne, en ultrakort stickad mikrokjol, svarta Mary Janes och vita tubstrumpor – en kokett estetik som populariserats av Hailey Bieber och Jennie från den sydkoreanska tjejgruppen Blackpink. Detta val förvandlar "nörden" till en modeikon, trogen hennes retro-futuristiska stil.

Estetisk kontrovers på sociala medier

Bilder från händelsen utlöste snabbt en storm: ”Vem sa åt henne att röra sitt ansikte?” utbrast en internetanvändare , medan en annan beklagade sig: ”De vackraste kvinnorna får Botox utan god anledning, och det ger mig mycket ångest.” På TikTok och X (tidigare Twitter) ställde spekulationer om hennes näsoperation och läppfyllmedel fans, som försvarade hennes naturliga förvandling, mot kritiker som fördömde en artificiell ”före/efter”.

Kroppspositivitet inför dömande

Denna motreaktion avslöjar berömmelsens fallgropar: att döma ett ansikte utan bevis förstärker giftiga normer. PinkPantheress, vars musik redan hyllar rå autenticitet, förkroppsligar grundläggande kroppspositivitet – ingen behöver rättfärdiga sina kroppsval, vare sig naturliga eller förstärkta. Att kritisera en artists utseende distraherar från hennes talang: hennes ljuva röst och år 2000-samplingar förtjänar uppmärksamhet, inte ansiktsdissektioner.

PinkPantheress överskrider kontroversen genom att bekräfta sin utveckling och påminna oss om att skönhet utvecklas utan en bruksanvisning. Hennes tid på Chanel cementerar en hybridestetik – söt, djärv, tidlös – som trotsar kategorisering. I en värld besatt av "naturlighet" bevisar hon att chic framför allt rimmar med självförtroende, Botox eller inte.