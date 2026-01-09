Search here...

"Vem sa åt henne att röra sitt ansikte?": En sångerska i hjärtat av en estetisk debatt

Anaëlle G.
@pinkpantheress/Instagram

PinkPantheress, den brittiska popsensationen med en nördig chic stil, sätter sociala medier i brand med sin look på ett Chanel-evenemang, samtidigt som hon utlöser en hetsig debatt om rykten om kosmetisk kirurgi.

Nördchic à la Chanel

Den 7 januari 2026, på Chateau Marmont i Los Angeles, deltog PinkPantheress i en middag för att fira Chanels smyckeskollektion Coco Crush. Sångerskan valde en skolflickslook från topp till tå: en åtsittande kofta med vita detaljer över ett linne, en ultrakort stickad mikrokjol, svarta Mary Janes och vita tubstrumpor – en kokett estetik som populariserats av Hailey Bieber och Jennie från den sydkoreanska tjejgruppen Blackpink. Detta val förvandlar "nörden" till en modeikon, trogen hennes retro-futuristiska stil.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av 🫀 (@pink_.pantheress)

Estetisk kontrovers på sociala medier

Bilder från händelsen utlöste snabbt en storm: ”Vem sa åt henne att röra sitt ansikte?” utbrast en internetanvändare , medan en annan beklagade sig: ”De vackraste kvinnorna får Botox utan god anledning, och det ger mig mycket ångest.” På TikTok och X (tidigare Twitter) ställde spekulationer om hennes näsoperation och läppfyllmedel fans, som försvarade hennes naturliga förvandling, mot kritiker som fördömde en artificiell ”före/efter”.

Kroppspositivitet inför dömande

Denna motreaktion avslöjar berömmelsens fallgropar: att döma ett ansikte utan bevis förstärker giftiga normer. PinkPantheress, vars musik redan hyllar rå autenticitet, förkroppsligar grundläggande kroppspositivitet – ingen behöver rättfärdiga sina kroppsval, vare sig naturliga eller förstärkta. Att kritisera en artists utseende distraherar från hennes talang: hennes ljuva röst och år 2000-samplingar förtjänar uppmärksamhet, inte ansiktsdissektioner.

PinkPantheress överskrider kontroversen genom att bekräfta sin utveckling och påminna oss om att skönhet utvecklas utan en bruksanvisning. Hennes tid på Chanel cementerar en hybridestetik – söt, djärv, tidlös – som trotsar kategorisering. I en värld besatt av "naturlighet" bevisar hon att chic framför allt rimmar med självförtroende, Botox eller inte.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
