"Varje kvinna är fri att…": Miss Frankrike 2026:s inspirerande vision om feminism

Sedan hon kröntes har Hinaupoko Devèze, Miss Frankrike 2026, konsekvent rönt allmänhetens beundran. Vid bara 23 års ålder imponerar denna unga tahitiska kvinna inte bara med sin skönhet utan också med djupet i sitt budskap. I ett nyligen publicerat inlägg på sociala medier delade den nya ambassadören för fransk elegans med sig av sin vision om "modern feminism", resolut fokuserad på frihet och vänlighet.

En resa förankrad i motståndskraft

Trots sitt strålande leende och sin scennärvaro har Hinaupoko Devèze inte alltid varit självsäker. Hon medger att hon länge lidit av andras dömande och tvivlet på att vara "tillräckligt bra". Hennes val till Miss Frankrike och allmänhetens stöd gjorde det möjligt för henne att förvandla denna sårbarhet till styrka: "Mina olikheter har blivit mina styrkor", förklarade hon känslosamt på tv. Ett kraftfullt budskap, särskilt från en Miss Frankrike som är fast besluten att använda sin berömmelse för att inspirera kvinnor att älska sig själva som de är.

En feministisk uppfattning som är förankrad i individuell frihet

I en video som publicerats på det officiella Miss France-kontot delar Hinaupoko Devèze med sig av sin personliga definition av feminism: ”Att vara fröken är ett sätt att förmedla starka budskap. Jag tycker att varje kvinna är fri att göra vad hon vill. Det är precis vad feminism är för mig.” Långt ifrån teoretiska diskussioner betonar hennes vision individuell autonomi och möjligheten för alla kvinnor att välja sitt eget öde, utan att anpassa sig till påbud – oavsett om de kommer från samhället, traditioner eller sociala medier.

Den unga kvinnan tillför en viktig dimension: mental hälsa, som ofta försummas i diskussioner om kvinnors välbefinnande. Genom att betona vikten av att ta hand om den lika mycket som vår fysiska hälsa, bevisar Hinaupoko Devèze att hon förkroppsligar en medkännande och omfattande feminism, både individuell och kollektiv.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Miss France Official (@missfranceoff)

En fröken som står fransmännen nära

Sedan sin kröning har Hinaupoko varit engagerad i att förmedla ett budskap om enighet och respekt. Hennes uppriktiga ord bekräftar att hon avser att uppleva denna regeringstid först och främst som ett mänskligt äventyr, präglat av delning, mångfald och fransk stolthet.

Med sina precisa ord och autenticitet har Hinaupoko Devèze redan etablerat sig som en engagerad och inspirerande Fröken Frankrike. Hennes budskap, genomsyrat av mildhet och övertygelse, påminner oss om hur feminism kan kombineras med grace: en inbjudan att vara sig själv, att acceptera sig själv och att fira varje kvinnas frihet.