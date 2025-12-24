Vad den här supermodellen skulle ha tjänat för att medverka i en minut i en kultfilm

Tjugotvå år efter premiären fortsätter "Love Actually" att avslöja sina hemligheter. Denna brittiska romantiska komedi, som har blivit en julklassiker, hade en prestigefylld ensemble – från Hugh Grant till Emma Thompson och Liam Neeson. Ändå är det ett ultrakort framträdande som återigen skapar uppmärksamhet: supermodellen Claudia Schiffer, vars honorar för ungefär en minut skärmtid är häpnadsväckande.

En flyktig roll… men en gyllene sådan.

I Richard Curtis kultklassiker, som släpptes 2003, gör Claudia Schiffer ett minnesvärt framträdande i sista akten. Hon spelar Carol, en mamma som den änkeman Daniel, spelad av Liam Neeson, möter på sin sons skola. Anspelningen på originalet är förtjusande: tidigare i filmen skämtar Daniel till sin styvson Sam att han gärna skulle bli kär i den tyska supermodellen.

Det som hamnar i rubrikerna idag är inte så mycket den här vändningen i handlingen som storleken på checken. Enligt Andrew Holmes bok "How Much?!: The $1000 Omelette… and 1100 Other Astonishing Money Moments" fick Claudia Schiffer enligt uppgift 350 000 dollar (cirka 298 550 euro) för detta ungefär en minut långa framträdande på filmduken. Med andra ord tjänade den tyska modellen, skådespelerskan och filmproducenten påstås ha tjänat nästan 4 500 pund (5 155 euro) per sekund av filmningen. Ett rekord som perfekt sammanfattar Hollywoods överflöd, i dess mest fascinerande – eller mest absurda – aspekter, beroende på perspektiv.

När stjärnan blir en symbol för den brittiska drömmen

Även om scenen var kort lämnade den ett bestående intryck på tittarna. Claudia Schiffer, som då var på höjden av sin popularitet, förkroppsligade en form av internationell elegans och glamour som "Love Actually" försökte hylla. Hennes blotta närvaro var tillräcklig för att förstärka filmens charm och bidrog till dess "moderna julsaga"-kvalitet.

Emma Thompson, som också spelade huvudrollen i filmen och hyllades för sin gripande prestation, erkände att hon kände sig underbetald vid den tidpunkten. Även om hennes lön aldrig avslöjades, belyser hennes kommentar den skarpa kontrasten mellan lönen för huvudroller och lönen för ett cameo-framträdande som bara varade i några sekunder.

Siffror som inte lämnar någon oberörd

Den här typen av avslöjande om Hollywoods löner är lika fascinerande som tankeväckande. Den allmänna opinionen växlar mellan beundran och misstro: ska det ses som en belöning för prestigen och bilden av en global ikon, eller som ett symptom på en uppenbar obalans i filmbranschen? Vad som är säkert är att nästan 20 år senare fortsätter "Love Actually" att inspirera till drömmar – och skapa diskussioner – även bakom kulisserna på sina kontrakt.

En minut på skärmen, men ett tidlöst avtryck i den romantiska filmens historia: Claudia Schiffer bevisade äntligen att ibland bara några sekunder behövs för att göra intryck... och på bokslutet.