"Jag älskar mitt ärr": Sångerskan Tyla fördömer retuscheringen av hennes fotografier

Den sydafrikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Tyla har aldrig varit en som tigt om vad som stör henne. I i-D magazines allra första "Beauty Zine", publicerad den 21 april 2026, talade hon ut om fotoretuschering och pressen att vara perfekt – med en uppriktighet som omedelbart resonerade.

"Sociala medier får en verkligen att känna att man måste vara perfekt."

Den brittiska mode-, musik-, konst- och ungdomstidningen i-D lanserade sin första zine någonsin helt tillägnad skönhet våren 2026: ett stort, glansigt format med ett vändbart omslag – Tyla på ena sidan för damsektionen och modellen Shaid på den andra för herrsektionen. Tyla syns på två separata omslag, och inuti: en intervju skriven av Laetitia Lotthé och en filmad frågestund som finns tillgänglig på tidningens YouTube-kanal.

Det var i den här intervjun som Tyla uttryckte sina mest kraftfulla ord. "Sociala medier får dig verkligen att känna att du måste vara perfekt, vilket är så orealistiskt. Det finns så mycket skönhet i ofullkomlighet ... även i tänder!" Sångerskan lyfter fram en trend hon finner absurd: besattheten av perfekt vita och raka tänder, vilket enligt henne förnekar all individualitet.

"Jag har ett stort ärr på armen och jag älskar det."

"Den där tjejen du tittar på vill nog ha något som du har. Jag har ett stort ärr på armen och jag älskar det. Jag älskar min födelsemärke. Jag älskar ofullkomlighet i min konst, i mina visuella skapelser, i min musik, i min kropp", förklarar Tyla. Dessa ofiltrerade ord står i skarp kontrast till den vanliga polerade berättelsen som finns på omslag till skönhetstidningar – och de utlöste omedelbart en reaktion från hennes fans på Instagram.

En skönhetsidentitet byggd långt ifrån samhällets påtryckningar.

Tyla påminner oss också om att känslan av brist är universell och mänsklig: "Att inte ha det man önskar sig betyder inte att man är värd mindre." Hon växte upp i Johannesburg (Sydafrika) och säger att hon tidigt byggde upp sin egen relation till skönhet, långt ifrån de påtvingade normerna: hon brukade i hemlighet stoppa eyeliner på skoltoaletterna, lära sig att fläta sina systrars hår och experimentera obevekligt.

Ett meddelande som kommer vid "rätt tidpunkt".

Detta uttalande kommer bara veckor innan släppet av hennes andra album, "APOP", som är planerat till den 24 juli 2026, vars singlar "Chanel" och "She Did It Again", med den svenska sångerskan och låtskrivaren Zara Larsson, redan har nått världsomspännande framgångar. För en artist som förbereder sig för "en ny era" är det ingen slump att omfamna sina "ofullkomligheter" på omslaget till en skönhetstidning – det är ett uttalande om sin avsikt.

Ett ärr som stolt visas upp, ett skönhetsmärke som omfamnas, en sned tand som hyllas – Tyla väntade inte på att vara "perfekt" enligt samhället för att sätta sin prägel. Och det är just det som gör hennes budskap lika kraftfullt som hennes musik.