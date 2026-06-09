Kim Kardashian återupplever en Kate Moss-look och skapar sensation

Kim Kardashian fortsätter att vara en stor aktör i modevärlden. Den amerikanska mediepersonligheten och affärskvinnan deltog i Monacos Grand Prix 2026 för att stödja Formel 1-föraren Lewis Hamilton. Hennes outfit – en Gucci-klänning med kristalllogotyp – utlöste snabbt en mängd kommentarer, särskilt eftersom den bara hade burits av en annan kvinna fram till dess.

En Gucci-klänning med kristalllogotyp

För sitt framträdande i Monaco valde Kim Kardashian en lång svart klänning från Gucci. Den långärmade klänningen med hög halsringning har en slående kontrast mellan en täckt framsida och en djupt öppen rygg som sträcker sig ner till fållen. Denna asymmetrin förvandlar silhuetten till ett verkligt couture-uttalande.

Detaljen som gör plagget särskilt slående: en cirkel broderad med det italienska modehusets berömda "G"-logotyp, helt täckt av kristaller. Denna signatur syns tack vare den ultralåga ryggen. Till sin frisyr valde Kim Kardashian en voluminös, lös knut som exponerar hennes hals och framhäver plaggets couture-hantverk. Hon valde diskreta smycken till öronen och halsringningen – inga uttalande plagg – vilket lät själva klänningen stå i centrum.

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Kate Moss, den första som bar detta plagg på catwalken

Det som gör den här klänningen särskilt intressant är klänningens historia. Kim Kardashian är inte den första som bär den: Kate Moss visade upp den på Guccis höst/vinter 2026-visning på Palazzo Delle Scintille i Milano den 27 februari. På catwalken gjorde den brittiska supermodellen ett av sina mest fantastiska framträdanden på senare år.

Kim Kardashians nytolkning av den här looken får en helt ny dimension. Det är subtilt en hyllning till en av de mest ikoniska silhuetterna under de senaste trettio åren – ett drag som passar in i en bredare trend där kändisar återvänder till modekläder som burits av legendariska supermodeller.

Presenterar för att stödja Lewis Hamilton i Monaco

Utöver hennes klädval var det också sammanhanget som fångade allas uppmärksamhet. Kim Kardashian var i Monaco för att stödja Lewis Hamilton, den brittiske föraren för Ferrari-teamet, som slutade tvåa i Grand Prix bakom Kimi Antonelli (Mercedes). Under presskonferensen efter loppet talade Hamilton offentligt om deras förhållande för första gången . "Det är otroligt att ha henne den här veckan och att ha hennes stöd. Det är underbart att ha så vänliga människor runt omkring sig, som lyfter upp en. Hon gör det för mig varje dag", sa han.

Med denna Gucci-klänning, som tidigare burits av Kate Moss, gör Kim Kardashian ett framträdande som blandar en hyllning till modern modehistoria med ett personligt uttalande. Denna demonstration visar att hon är en av de mest strategiska figurerna på den internationella röda mattan.