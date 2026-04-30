Den amerikanska sångerskan Lizzo firar sin födelsedag i en "vågad" svart klänning

Lizzo gjorde inte saker halvhjärtat för sin 38-årsdag. Den 27 april 2026 firade sångerskan sin födelsedag på Chateau Marmont i Los Angeles i en skir svart klänning – och passade på att tillkännage några nyheter som orsakade ännu mer uppståndelse än hennes outfit.

Ett jubileum i kombination med ett stort tillkännagivande

Några timmar före sin födelsedagsfest delade Lizzo ett foto på Instagram på sin välklippta hand som höll i en miniatyrversion av sig själv, och tillkännagav lanseringen av sitt tredje studioalbum, "Bitch", som är planerat till den 5 juni 2026. "GRATTIS PÅ FÖDELSEDAGEN TILL MIG! För att fira presenterar jag – MITT NYA ALBUM DEN 5 JUNI!" skrev hon till fotot. Ett sätt att förvandla sin egen födelsedag till en musikalisk händelse.

Den svarta klänningen som rymde allt

För kvällen på Chateau Marmont bar Lizzo en lång svart klänning med spaghettiband, två utskärningar vid höfterna och transparenta meshpaneler längs benens sidor, vilket skapade en synlig hudeffekt längs hela kjolens längd. Klänningen, som var figurnära och framhävde hennes kurvor samtidigt som den lekte med kontraster mellan opacitet och transparens. En look som var både glamorös och elegant.

Tillbehör som förstärker effekten

För att fullända looken bar Lizzo svarta stilettkängor i lackat läder med spetsiga tår, rektangulära solglasögon runt om hennes armband och flera armband. En brun pälsstola draperad runt armarna gav en mjuk, dramatisk kontrast. Hennes frisyr – långa, gyllenblonda vågor – och mattrosa läppstift med dramatiska fransar fullbordade en noggrant planerad look.

En mycket aktiv vår 2026

Denna födelsedag avslutar en särskilt hektisk vår för Lizzo. Under Coachellas första helg, den 10 april, gjorde hon ett överraskande framträdande på Sahara-scenen tillsammans med den amerikanska rapparen Sexyy Red, där hon spelade flöjt och dansade på en gigantisk Labubu-docka iklädd en svart utskuren bodysuit. Mellan Coachella, tillkännagivandet av hennes album och denna minnesvärda födelsedagsfest verkar Lizzo ha bestämt sig för att 2026 ska bli hennes år.

Ett nytt album aviserat, en genomskinlig svart klänning, en kväll på Château Marmont med sin älskling – Lizzo firade sin 38-årsdag på det sätt hon gör allt: med briljans, utan återhållsamhet och med musik.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Skådespelerskan Gwyneth Paltrow delar med sig av de "oväntade" händelserna som kommer att definiera 2026.

Den amerikanska skådespelerskan Gwyneth Paltrow behöver ingen modevisning för att påverka branschen. I slutet av april 2026 delade...

Cameron Diaz förvandlar en enkel vit lättviktströja till en ultrachic look.

Under en pressdag för Apple TV i Santa Monica den 3 februari 2026 bevisade Cameron Diaz återigen att...

Amal Clooney ändrar sin stil radikalt och det går inte obemärkt förbi.

Den libanesisk-fransk-brittiska advokaten – hustru till den amerikanske skådespelaren George Clooney – Amal Clooney har alltid förkroppsligat klassisk...

"Jag älskar mitt ärr": Sångerskan Tyla fördömer retuscheringen av hennes fotografier

Den sydafrikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Tyla har aldrig varit en som tigt om vad som stör henne....

Simone Ashley, i sin strandoutfit, orsakar uppståndelse på sanden.

Den brittiska skådespelerskan av indisk härkomst Simone Ashley har bytt ut societetsstaden i "Bridgerton" mot en solig strand....

Bella Hadid väljer en minimalistisk röd strandoutfit

Den amerikanska modellen Bella Hadid sparkade igång sommaren tidigt. Hon publicerade en samling strandbilder på Instagram som omedelbart...