Inför Australian Open skapar den här tennisspelaren furore

Léa Michel
Med Australian Open 2026 som snabbt närmar sig (18 januari till 1 februari) drar Amanda Anisimova till sig mycket uppmärksamhet – inte bara för sin talang på banan, utan också för sin medienärvaro. Den unga amerikanska stjärnan, rankad som nummer 3 i världen, visar förnyat självförtroende efter en imponerande säsong 2025 och verkar fast besluten att ta sitt spel till nästa nivå i år i Melbourne.

En säsong 2025 full av löften, men präglad av ånger.

Efter att ha vunnit turneringarna i Doha och Kina bekräftade den amerikanska tennisspelaren Amanda Anisimova sin status bland de bästa spelarna på turneringen. Men hennes förluster i Wimbledon- och US Open-finalerna mot Iga Świątek och Aryna Sabalenka lämnade en bitter eftersmak. Dessa motgångar stärkte dock hennes motivation att förbättra sig ytterligare.

En lugn förberedelse inför Australian Open

Trots en tidig utvisning i Brisbane mot Marta Kostyuk behåller Amanda Anisimova huvudet kallt. Mellan träningspassen sågs spelaren koppla av tillsammans med den australiska tennisspelaren Priscilla Hon, vilket utlöste många entusiastiska kommentarer på sociala medier. Denna stund av avkoppling symboliserar en balanserad förberedelse, som kombinerar fokus och en lättsam inställning.

Ambitionerna hos en blivande mästare

Vid 24 års ålder siktar Amanda Anisimova helt klart på en Grand Slam-titel. Hennes erfarenhet, lugn och ständiga förbättring gör henne till en seriös kandidat till segern i Melbourne. "Jag vill fortsätta ge mig själv möjligheten att nå fler finaler", säger hon med beslutsamhet.

Amanda Anisimova går därmed in på säsongen 2026 med oförminskad ambition och växande mognad. Efter att ha övervunnit besvikelserna från 2025 verkar hon redo att omvandla sin potential till triumf. Om framgång gynnar spelare som lär sig av sina misslyckanden, så kan 2026 mycket väl markera en vändpunkt i den unga amerikanskans karriär.

