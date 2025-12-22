Search here...

I sportkjol och klackar fascinerar Rihanna fortfarande lika mycket som alltid.

Rihanna bevisade det återigen på en middag i Los Angeles nyligen: en enkel sportkjol kan bli ett ultraglamoröst plagg i kombination med klackar. Sångerskan och affärskvinnan fortsätter att fascinera genom att återuppfinna sportkläder med fullständig frihet.

En perfekt balanserad sportig och elegant look

Rihanna, som sågs på Los Angeles gator, bar en lång, svart sportkjol med kontrasterande ränder som påminde om en löparbana. Detta plagg, som på pappret kanske verkade väldigt avslappnat, blev omedelbart sofistikerat tack vare ett par pumps med spetsig tå och pytonmönster.

Överst valde Rihanna ett mysigt men ändå tufft plagg: en fleece i Miu Miu-stil med dragkedja och rutmönster, lånad från outdoor- och gorpcore-världen, som hon återanvände. Resultatet: en outfit någonstans mellan stadionkläder och röda mattan-look, buren med avväpnande lätthet.

Detaljen som gör hela skillnaden: accessoarer och attityd

Som alltid med Rihanna spelar accessoarer en nyckelroll. Ett djärvt rött läppstift gav en touch av gammal Hollywood, medan ett lager på lager-halsband inspirerat av århundradet Y2K gav denna mycket moderna look en dos 2000-talsnostalgi. Pytonmönstret förebådar säsongens hetaste trend, medan den sportiga kjolen håller silhuetten trendig. Utöver själva plaggen är det hennes självsäkra attityd som verkligen förvandlar denna outfit till ett modeögonblick.

Rihannas signatur: att bryta reglerna utan att tveka

Med den här looken bekräftar Rihanna vad hon redan gör med cargobyxor, joggingbyxor och bikerjackor: hon tar plagg från den mest avslappnade garderoben och lyfter dem till modestatus genom att para ihop dem med ultraglamorösa plagg. Sportkjol + pumps, joggingbyxor + tutu, slitna jeans + eleganta derbyskor… ingenting är förbjudet så länge hon injicerar djärvhet och sammanhang.

Lärdomen är tydlig: det som är fängslande är inte bara klädseln, utan detta sätt att förkasta etablerade regler. I sportig kjol och klackar påminner Rihanna oss om att en lyckad look handlar lika mycket om kreativitet som om friheten att klä sig exakt som man vill.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Vid 45 års ålder sätter Christina Aguileras födelsedagslook internet i brand
Jessica Alba (44 år) visar upp sina magmuskler på stranden

