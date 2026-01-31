"Det klär henne inte": Margot Robbie kritiseras för sin röda läderoutfit

Margot Robbie, som alltid varit under granskning på röda mattan, väckte återigen debatt med sitt senaste offentliga framträdande. Inbjuden till Los Angeles för den globala presskonferensen för filmen "Wuthering Heights", valde den australiska skådespelerskan en röd läderoutfit från Dilara Fındıkoğlu. Ett modeval som har splittrat både fans och internetanvändare.

Utseendet som orsakar kontrovers

Margot Robbie överraskade nyligen alla med en röd läderensemble med pytonmönstrad look, från topp till tå, bestående av en skulptural korsett och en matchande minikjol. Plagget, från höst/vinterkollektionen 2025 av den anglo-turkiska designern Dilara Fındıkoğlu, blandar gotisk estetik med experimentell couture. Resultatet övertygade dock inte alla. Reaktionerna mångdubblades snabbt på sociala medier. Medan vissa användare beskrev den som "visuell poesi", hånade andra klänningen och ansåg den obekväm: "Den passar henne inte", löd en kommentar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Margot Robbie uppdaterar ♡ (@margotrobbiemedia)

En symbolisk klädsel

Bakom denna provokativa look döljer sig dock en genuin konstnärlig avsikt. I samarbete med sin stylist Andrew Mukamal valde Margot Robbie denna klänning för att återspegla teman om passion och frestelse som finns i Emily Brontës "Wuthering Heights", där hon spelar Catherine Earnshaw. Ormmönstret symboliserar i synnerhet den attraktion och fara som binder Catherine till Heathcliff, porträtterad av Jacob Elordi.

Denna berättande syn på kläder bekräftar skådespelerskan Margot Robbies önskan att omvandla mode till en förlängning av hennes skådespeleri – en process hon redan hade påbörjat under Barbie-reklamturnén 2023.

Kort sagt, medan Margot Robbies röda läderoutfit splittrade allmänheten, visar den återigen hennes förkärlek för risktagande och symbolisk tolkning. Mellan beundran och kritik bevisar skådespelerskan att hon fortfarande är en viktig figur, kapabel att skapa uppmärksamhet långt bortom sina filmprestationer.