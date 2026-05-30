"Jag accepterar nu mitt utseende": vid 52 öppnar Victoria Beckham upp

Den brittiska modedesignern och affärskvinnan Victoria Beckham talade öppet om sin relation till image och åldrande i en nyligen genomförd intervju med The Times . Hon förklarade att hon äntligen lär sig att acceptera sitt utseende efter år av självtvivel och osäkerhet.

Victoria Beckham talar om år av dåligt samvete över sin image

Victoria Beckham, känd sedan 1990-talet tack vare Spice Girls, har länge levt under ständig granskning av allmänheten och media. I den här färska intervjun medger hon att hon har tillbringat en stor del av sitt liv med att ogilla sitt utseende.

Hon förklarar att hon ofta kände press relaterad till sin image, särskilt under de år hon var allestädes närvarande i tabloiderna. När hon ser tillbaka säger hon dock att hon har utvecklat en mer fridfull relation med sig själv. Idag säger Victoria Beckham att hon är mer accepterande av vem hon är, utan att försöka möta externa förväntningar. Hon tillskriver denna personliga utveckling ålder och erfarenhet.

"Jag kan nu kontrollera berättelsen"

I den här intervjun förklarar Victoria Beckham att tiden har låtit henne "oroa sig mindre för vad andra tycker". Hon hävdar nu att hon "kontrollerar berättelsen" kring sin image, ett sätt för henne att återfå kontrollen över den allmänna uppfattningen som länge har förknippats med henne.

Denna distansering verkar också vara kopplad till hennes personliga och professionella mognad. I flera år har Victoria Beckham etablerat sig i modevärlden med sitt eget varumärke och byggt upp en identitet långt ifrån den popstjärna hon en gång förkroppsligade. Med egna ord beskriver hon "en form av gradvis acceptans", långt ifrån de krav på perfektion som ofta ställs på kvinnor i offentlighetens ögon.

Hälsa och välbefinnande är i centrum för hennes vardag.

Victoria Beckham säger också att hon lägger stor vikt vid sin fysiska och mentala hälsa. Hon förklarar att hon idrottar mer nu än hon gjorde vid 20 eller 30 års ålder, och anser att "ålder inte ska ses som en gräns".

Hon betonar vikten av att må bra med sig själv snarare än att sträva efter en orealistisk bild. Dessa uttalanden återspeglar en bredare trend bland offentliga personer som talar mer öppet om frågor relaterade till åldrande, självacceptans och pressen att anpassa sig till skönhetsstandarder.

En mamma som är uppmärksam på sina barns ambitioner

Under sitt tal talade Victoria Beckham även om sin roll som mamma till sina fyra barn. Hon förklarade att hon "vill stödja dem i deras projekt utan att påtvinga dem en specifik riktning".

Victoria Beckham hade redan tagit upp detta ämne i podcasten "Aspire with Emma Grede", där hon hävdade att hon inte var "en auktoritär mamma". Hennes huvudmål, förklarade hon, är att uppmuntra sina barn att utveckla sin egen potential. Denna strategi återspeglar en önskan att ingjuta självförtroende och frihet, långt ifrån de förväntningar som ibland förknippas med familjer i offentlighetens ögon.

En friare diskussion om åldrande

Med den här intervjun ansluter sig Victoria Beckham till skaran av kändisar som väljer att tala öppet om åldrande och de utmaningar som är förknippade med kroppsuppfattning. I en bransch som ofta kännetecknas av strävan efter evig ungdom, resonerar hennes ord med många kvinnor som står inför samma frågor. Utan att försöka predika delar hon med sig av en personlig erfarenhet och en intim utveckling som nu verkar göra det möjligt för henne att närma sig denna nya fas i sitt liv med större lugn.

Victoria Beckham säger att hon gradvis accepterar sitt utseende efter år av osäkerhet och medietryck. Genom sina personliga reflektioner presenterar hon en mer fridfull syn på åldrande, centrerad kring välbefinnande, självförtroende och självacceptans.