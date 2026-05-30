"Jag är inte skyldig någon någonting": Paris Jackson öppnar upp om sin relation med sin pappa

Dottern till popkungen, den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan och modellen Paris Jackson, trodde länge att hon var tvungen att dela allt med sin far, Michael Jackson. Idag säger hon otvetydigt: hon är inte skyldig någon någonting.

Inbjuden till Jack Osbournes podcast, Trying Not to Die , reflekterade Paris Jackson över sin relation till det offentliga livet. Den äldsta av Michael Jacksons tre barn, som dog 2009, kände länge att hon "var tvungen att dela allt" med allmänheten, övertygad om att det liv hon levde var en gåva från hennes berömda familjs fans. "Det har radikalt förändrats de senaste åren, för jag tror inte att någon av oss är skyldiga någonting", anförtrodde hon. Nu vägrar hon att låta sitt sätt att uttrycka sig framstå som "performativt".

En personlig kontakt, inte en parasocial

Kärnan i hennes reflektion ligger skillnaden mellan kärleken till en älskad och en beundrare. I åratal förväntades Paris Jackson posta på sociala medier och "imitera hur ett fan skulle uttrycka sin kärlek". Hon påpekar dock att hon hade ett intimt och personligt band med sin far, inte ett ytligt sådant . "Jag lär mig nu att jag kan ha min egen intima kontakt, och att jag har rätt att hålla den privat", förklarar den unga kvinnan, för vilken detta minne har blivit "det vackraste som finns".

Kritiseras för sin tystnad

Paris Jackson har inte glömt tidigare kontroverser. Hon har hamnat i rubrikerna för att hon inte offentligt erkände sin fars födelsedag, hans dödsdatum eller Fars dag. Den unga kvinnan står helt och hållet bakom detta val: hon vägrar att uttrycka sin kärlek "genom att kopiera någon som inte kände honom". "För att jag kände honom. Han var min bästa vän", insisterar hon.

Bort från offentligheten säger Paris Jackson att hon har funnit ett slags frid. "Jag är på en väldigt vacker plats med min pappa, och jag älskar det; det angår ingen", bekräftar hon och beskriver det som en sann "frihet". Det är en upplevelse hon delade med Jack Osbourne, son till Ozzy Osbourne, som gick bort 2025. Båda medlemmar i vad de skämtsamt kallar "Dead Fathers Club", de är överens om en punkt: bara en liten krets människor kände verkligen mannen bakom legenden. "Och det är ditt. Du är inte skyldig någon det", sammanfattar Paris Jackson.

Genom att välja tystnad framför en offentlig visning hävdar Paris Jackson sin rätt till privatliv, även med ett så känt namn. Hennes budskap är tydligt: minnet hon vårdar av sin far tillhör bara henne – och det är just det som gör det så värdefullt.