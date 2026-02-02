Search here...

"En drottning": Jennifer Lopez skapar sensation i en "extravagant" klänning

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez har återigen satt sociala medier i brand med ett inlägg som refererar till serien "Bridgerton". På Instagram syns den amerikanska artisten inbäddad i en fåtölj, omgiven av en lavendelfärgad tyllklänning, allt i en mysig miljö nära en öppen spis. Bildtexten lyder: "Kära JLovers… Vilka mer är exalterade över att se Bridgerton ikväll? Jag är det 🤍💜."

En operaklänning

Klänningen, med sina dramatiska proportioner, verkar gjord av tusentals kronblad av eteriskt tyg. Den imponerande volymen av tyll faller ner på golvet som ett pastellblommigt hav. Den skarpt avmätta syrenen frammanar de Regency-nyanser som är så älskade av "Bridgerton"-serien, förstärkta av miljön: en öppen spis, antika böcker, ljus och romantiska buketter.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Jennifer Lopez (@jlo)

Iscensättning och popkulturreferenser

Fotograferad av modefotografen John Russo, har sångerskan och skådespelerskan en oklanderlig skönhetslook: en hög, lätt rufsig knut, som avslöjar glittrande örhängen och mjuk, rosenröd makeup. Den övergripande effekten spelar på koderna för kunglig porträttfotografering samtidigt som den bibehåller J.Los signaturstil. I kommentarerna strömmade komplimanger in: "En drottning!" utbrast många internetanvändare, vilket ekade drottning Charlottes roll i serien.

Jennifer Lopez förkroppsligar en modern popdrottning, som befinner sig i gränslandet mellan Londons societetsbaler och Hollywooddrömmar. Detta framträdande tjänar som en påminnelse om att stil för henne alltid är ett spektakel i sig. Och att även i en inspirerad produktion förblir Jennifer Lopez onekligen drottningen av sin egen berättelse.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Vid 52 års ålder debuterade Heidi Klum med en slående hårförvandling.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid 52 års ålder debuterade Heidi Klum med en slående hårförvandling.

Den tysk-amerikanska modellen, tv-personligheten och skådespelerskan Heidi Klum fortsätter att trotsa ålders- och modekonventioner med en hårförvandling som...

Denna brittiska modell återuppfinner korsetten med ett avgjort modernt tillvägagångssätt

Vid premiären av den nya filmatiseringen av "Wuthering Heights" skapade Cara Delevingne furore. Den brittiska modellen valde en...

Denna franska influencer återupplivar en ikonisk look från en tv-serie från 1990-talet.

En silhuett som är omedelbart igenkännbar, djärva tryck och en omedelbart identifierbar popkulturreferens. Lena Mahfouf, mer känd som...

Vid 49 års ålder bryter denna före detta TV-presentatör ett tabu om kvinnors ålder

Alltid strålande, uppriktig och spontan, Alessandra Sublet har aldrig varit rädd för att säga vad hon tycker. När...

"Otrolig karisma": Nicole Kidman gör ett slående framträdande i en orange klänning

Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Nicole Kidman gjorde nyligen ett mycket hyllat framträdande i Paris vid den...

"Det klär henne inte": Margot Robbie kritiseras för sin röda läderoutfit

Margot Robbie, som alltid varit under granskning på röda mattan, väckte återigen debatt med sitt senaste offentliga framträdande....

© 2025 The Body Optimist