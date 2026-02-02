"En drottning": Jennifer Lopez skapar sensation i en "extravagant" klänning

Jennifer Lopez har återigen satt sociala medier i brand med ett inlägg som refererar till serien "Bridgerton". På Instagram syns den amerikanska artisten inbäddad i en fåtölj, omgiven av en lavendelfärgad tyllklänning, allt i en mysig miljö nära en öppen spis. Bildtexten lyder: "Kära JLovers… Vilka mer är exalterade över att se Bridgerton ikväll? Jag är det 🤍💜."

En operaklänning

Klänningen, med sina dramatiska proportioner, verkar gjord av tusentals kronblad av eteriskt tyg. Den imponerande volymen av tyll faller ner på golvet som ett pastellblommigt hav. Den skarpt avmätta syrenen frammanar de Regency-nyanser som är så älskade av "Bridgerton"-serien, förstärkta av miljön: en öppen spis, antika böcker, ljus och romantiska buketter.

Iscensättning och popkulturreferenser

Fotograferad av modefotografen John Russo, har sångerskan och skådespelerskan en oklanderlig skönhetslook: en hög, lätt rufsig knut, som avslöjar glittrande örhängen och mjuk, rosenröd makeup. Den övergripande effekten spelar på koderna för kunglig porträttfotografering samtidigt som den bibehåller J.Los signaturstil. I kommentarerna strömmade komplimanger in: "En drottning!" utbrast många internetanvändare, vilket ekade drottning Charlottes roll i serien.

Jennifer Lopez förkroppsligar en modern popdrottning, som befinner sig i gränslandet mellan Londons societetsbaler och Hollywooddrömmar. Detta framträdande tjänar som en påminnelse om att stil för henne alltid är ett spektakel i sig. Och att även i en inspirerad produktion förblir Jennifer Lopez onekligen drottningen av sin egen berättelse.