Denna franska influencer återupplivar en ikonisk look från en tv-serie från 1990-talet.

En silhuett som är omedelbart igenkännbar, djärva tryck och en omedelbart identifierbar popkulturreferens. Lena Mahfouf, mer känd som Lena Situations, återupplivade nyligen det kollektiva minnet genom att återuppleva en ikonisk look från en TV-serie på 90-talet.

En hyllning till en kultklassikerserie

Lena Mahfouf delade en video på Instagram som snabbt blev viral. I den syns hon i en outfit som tydligt påminner om estetiken i "The Nanny", den ikoniska serien som sändes 1993 och har blivit en viktig popkulturreferens. Anspelningen är omedelbar för tittare som är bekanta med karaktären Fran Fine, känd för sina uttrycksfulla silhuetter, djurmönster och noggrant koordinerade outfits. Inom några sekunder genererade videon många kommentarer som lyfte fram likheten.

För detta framträdande bar Lena Mahfouf en leopardmönstrad kjolkostym, bestående av en åtsittande jacka med djup halsringning, förstärkt med pälsdetaljer. Snittet, mönstret och materialvalet påminner direkt om de klädkoder som populariserades av serien på 1990-talet. Frisyren kompletterar referensen: slätt brunt hår, bakåtsatt framtill och på plats av ett svart hårband, en frisyr som ofta bärs av seriens huvudkaraktär.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Lena Situations (@lenamahfouf)

När 1990-talets popkultur inspirerar Generation Z

I flera år nu har 1990-talets tv-serier upplevt en återuppgång i popularitet bland en yngre publik. Streamingplattformar, sociala medier och modevärlden bidrar alla till denna återupptäckt och förvandlar vissa silhuetter till samtida inspirationskällor. Genom att återskapa denna look är Lena Mahfouf en del av denna trend: hon reproducerar inte bara en outfit exakt, utan omtolkar snarare dess koder inom den aktuella kontexten av modeveckan och sociala medier.

En referens som redan har gjorts anspråk på

Denna inspiration är inte ny. I en intervju med Vogue 2021 nämnde Lena Mahfouf redan serien bland sina kulturella och stilistiska influenser. Hon förklarade att karaktärens stil förblev relevant genom åren, särskilt på grund av dess frihet och kompromisslösa natur. Hennes publikation bekräftar denna koppling: looken blir ett sätt att uttrycka beundran för en fiktiv karaktär samtidigt som den placeras inom en samtida modeestetik.

En omedelbar reaktion på sociala medier

I bildtexten till sitt inlägg gjorde influencern ett flertal direkta referenser till seriens värld, bland annat Maxwell Sheffield, en annan ikonisk karaktär. Denna berättande metod stärkte engagemanget i hennes community, bestående av både modefans och tittare som är bekanta med programmet. Reaktionerna illustrerar ett återkommande fenomen: när en ikonisk look återskapas korrekt, överskrider den en enkel outfit och blir en gemensam kulturell artefakt.

Genom att återuppleva en ikonisk look från en TV-serie från 1990-talet visar Lena Mahfouf hur mode och popkultur fortsätter att interagera över generationer. Detta framträdande illustrerar tv-referensers förmåga att överskrida tiden och hitta ny resonans när de omtolkas sammanhängande och troget sin ursprungliga anda.