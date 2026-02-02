Denna brittiska modell återuppfinner korsetten med ett avgjort modernt tillvägagångssätt

Vid premiären av den nya filmatiseringen av "Wuthering Heights" skapade Cara Delevingne furore. Den brittiska modellen valde en silhuett inspirerad av den viktorianska korsetten, samtidigt som hon tillförde en slående modern touch. Hennes utseende gjorde ett bestående intryck och återställde prestigen hos ett plagg med ett kontroversiellt förflutet.

En outfit som blandar historisk nytolkning med självsäkert mode.

Cara Delevingne bar en djup plommonfärgad, strukturerad korsettklänning som framhävde hennes midja och hade en svart överdragsdetalj vid bysten. Klänningen kombinerades med en skimrande svart midikjol, vilket gav kontrast och elegans till den övergripande looken. För att fullända denna romantiskt inspirerade ensemble valde Cara långa svarta handskar, matchande klackar, diskreta örhängen och en choker prydd med en mörk sten i vintagestil.

Detta stiliserade val frammanar viktoriansk estetik men undergräver den subtilt. Samtidigt understryker det Cara Delevingnes förmåga att förkroppsliga starka silhuetter som berättar en historia bortom tyget.

Korsetten, från ett föremål för begränsning till en symbol för frihet

Detta klädval är inte obetydligt. Korsetten, som länge uppfattats som ett instrument för kontroll över kvinnors kroppar, får här en ny tolkning. Hos Cara Delevingne blir den ett stycke styrka, elegans och självbekräftelse. Gesten är desto kraftfullare eftersom den är en del av en tradition av återanvändning, initierad av personer som den amerikanska sångerskan och dansaren Madonna, den brittiska modedesignern och affärskvinnan Vivienne Westwood, och på senare tid den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Billie Eilish.

Var och en har på sitt sätt lyckats återställa korsetten till en funktion av personligt uttryck snarare än att underkasta sig rigida normer. Genom att bära denna blick vid en stor kulturell händelse bekräftar Cara Delevingne sin position som en modeikon som kan sudda ut gränserna mellan dåtid och nutid. Hon följer inte trender: hon omdefinierar dem. Korsetten är här inte en frusen relik av nostalgi, utan ett återuppfunnet, flytande plagg, anpassat till en samtida tolkning.

Sammanfattningsvis är Cara Delevingnes look ett steg som gör gott för både modet och kroppens historia, och påminner oss om att kläder kan vara ett utrymme för frihet såväl som ett territorium för minnen.