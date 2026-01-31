Search here...

Vid 49 års ålder bryter denna före detta TV-presentatör ett tabu om kvinnors ålder

@alessandra_sublet/Instagram

Alltid strålande, uppriktig och spontan, Alessandra Sublet har aldrig varit rädd för att säga vad hon tycker. När hon närmar sig sin 50-årsdag njuter den tidigare TV-presentatören av en sällsynt frihet i medievärlden: friheten att fullt ut omfamna sin ålder. Inbjuden till inspelningen av programmet "Quelle Époque!", öppnade den tidigare programledaren upp om sitt förhållande till tidens gång och levererade ett befriande budskap till alla kvinnor.

"Det är fantastiskt att bli gammal."

Alessandra Sublet ville reda ut saken: för henne är det en välsignelse att bli äldre. ”Det är underbart att bli äldre, det tror jag verkligen, särskilt för en kvinna”, anförtrodde hon. Innan hon tillade: ”Att bli äldre innebär att acceptera mognad och visdom. Man blir så mycket lugnare, man mår bättre med sig själv.”

I ett samhälle där skönhetsstandarder ofta verkar ouppnåeliga är den tidigare TV-presentatörens budskap en frisk fläkt. Även om hon medger att hon inte är immun mot "tyngdlagen" och den enstaka kampen på morgonen, avvisar Alessandra Sublet kategoriskt idén att en kvinna över 40 ska dölja sin ålder. "Det är inte därför jag ska måla mitt ansikte", skämtar hon.

Ett budskap om frihet för alla

”Vi är dödliga vid 50”, sammanfattar hon. Detta uttalande bör förstås som en uppmaning till autenticitet snarare än en desillusionerad observation. Genom sina ord uppmanar Alessandra Sublet kvinnor att distansera sig från andras åsikter och känna sig legitima, oavsett ålder.

Hon talar också om det inre ljus som växer med åldern: lugn, självförtroende och förmågan att släppa taget. Den tidigare TV-presentatören, numera skådespelerska och romanförfattare, anförtror sig att hon känner sig "hemma" idag. Efter att ha öppnat upp om sin förlossningsdepression i "Un dimanche à la campagne" (En söndag på landet) väljer hon att fortsätta tala öppet, för att ge mening åt sin resa som kvinna.

Alessandra Sublets skönhetshemlighet

Hon har ingen avsikt att ge efter för lockelsen av kosmetisk kirurgi. Alessandra Sublet föredrar "äkta skönhet". I slutändan är hennes största skönhetshemlighet hennes attityd: acceptans. För, som hon själv påminner oss om, "är det vackraste sättet att hålla sig strålande att må bra", helt enkelt.

Med sin frispråkighet och lysande visdom har Alessandra Sublet etablerat sig som en värdefull röst i debatten om åldrande. Hon hävdar högljutt och stolt rätten att vara "ofullkomlig", livfull och autentisk. Hennes ord är uppfriskande – och påminner oss om att det inte finns något mer modernt än att acceptera vilka vi är, i alla åldrar.

"Otrolig karisma": Nicole Kidman gör ett slående framträdande i en orange klänning

