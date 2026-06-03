I en sofistikerad look gjorde Jennifer Lopez ett slående framträdande i New York

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

När den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Jennifer Lopez var i New York för att marknadsföra filmen "Office Romance" valde hon en look som fick uppmärksamhet. Outfiten bestod av en spetstopp med en tydligt 2010-talsinspirerad detalj och en frisyr hon sällan har.

En spetstopp med retrodetaljer

På ett karusellfoto som publicerats på Instagram poserar Jennifer Lopez i en axelbandslös elfenbensfärgad spetstopp med peplumdetalj i midjan. Denna volangdetalj, mycket moderiktig under 2010-talet, gör nu comeback på röda mattan. Hon kombinerade toppen med en svart maxikjol och en svart rosett instoppad i håret för en elegant kontrast mellan ljust och mörkt.

En frisyr som sällan används

När det gäller hennes frisyr valde Jennifer Lopez en halv uppsättning – håret bakåtsatt, resten löst – ett alternativ hon sällan väljer. Enligt modepressen hade hon inte burit det sedan ett välgörenhetsevenemang i mars, och innan dess, sedan januari 2025. Van vid att ha håret nedsatt, rakt eller vågigt, visade Jennifer Lopez därför upp sina stora guldörhängen med diamanter.

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Återkomsten av en trend från 2010-talet

Detta val illustrerar ett väletablerat modefenomen: peplumfrisyrernas stora comeback, symboliskt för början av 2010-talet. Denna stil återvänder gradvis till förgrunden och har nyligen anammats av flera kändisar som den amerikanska skådespelerskan och producenten Emma Stone, den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten, sångerskan och regissören Nicole Kidman, och den kanadensiska skådespelerskan Rachel McAdams. Genom att återuppliva den bekräftar Jennifer Lopez sin status som trendsättare.

Med en retro spetstopp, en svart maxikjol och en "ovanlig" frisyr gjorde Jennifer Lopez ett elegant New York-framträdande. Med varje framträdande bekräftar hon sin skarpa stilkänsla och sin förmåga att kombinera anspelningar på tidigare trender med tidlös elegans.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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