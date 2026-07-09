"De hade blöjor på sig": Olivia Rodrigo öppnar upp om en överraskande vana hos vissa fans på första raden på sina konserter.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Olivia Rodrigo avslöjade nyligen att några av hennes fans var villiga att göra oväntade "uppoffringar" för att få stå på första raden på hennes konserter – till och med bära blöjor för att "inte förlora sin plats".

"Folk hade blöjor på sig för att vara på första raden."

Det var under ett framträdande i KISS Breakfast , ett av de mest lyssnade morgonradioprogrammen i Storbritannien, som Olivia Rodrigo delade med sig av denna avslöjande. Hon gick med på att svara på programledarnas frågor som en del av marknadsföringen av sitt nya album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". Under intervjun slängde hon in en anekdot som omedelbart lämnade intervjuarna mållösa: "Jag har varit på några konserter och festivaler där folk hade blöjor på sig så att de kunde sitta på första raden."

Olivia Rodrigo gick längre och avslöjade att hon själv hade upplevt några av effekterna av denna praxis: "Det är en upplevelse jag till och med kände", tillade hon. Denna uppenbarelse lämnade programledarna skeptiska. "Det här är vansinnigt beteende. Jag kan inte tro det", utbrast de i tur och ordning.

Olivia Rodrigo reagerar på en fläkt som bär blöja för att säkra en plats på första raden på hennes BST Hyde Park-inspelning. pic.twitter.com/GIaiajD4MS — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) 28 juni 2025

En jämförelse med "bollfallet" i New York

För att ge kontext åt denna praxis drog Olivia Rodrigo en oväntad parallell med en av de mest ikoniska amerikanska nyårstraditionerna . "Det är lite som när bollen faller i New York på nyårsafton, alla har blöjor på sig... De bara sitter där hela dagen... Det är ett fenomen", förklarade hon. Hänvisningen till Times Square, där hundratusentals människor trängs varje år den 31 december flera timmar före evenemanget, belyser effektivt en väl dokumenterad verklighet: de mest eftertraktade platserna kräver extraordinära förberedelser, ibland med överraskande "logistiska kompromisser".

Ett prejudikat i London år 2025

Denna anekdot är inte den första i sitt slag. Under en konsert hon gav i London 2025 hade Olivia Rodrigo redan tagit upp ämnet direkt på scenen. Hon lade märke till en skylt i folkmassan som hölls upp av fans som förespråkade denna praxis. "Är det sant? Ni bär blöjor för att vara på första raden?" frågade hon dem, sliten mellan förvåning och misstro. Innan hon svarade med sin vanliga generositet: "Wow! Det är verkligen otroligt! Jag älskar er. Tack så mycket!" En reaktion som säger mycket om Olivia Rodrigos relation till sina fans: varken förakt eller dömande, utan en sorts förundran över deras engagemang.

En extrem hängivenhet

Bortom Olivia Rodrigos anekdot framträder en genuin hängivenhet i bakgrunden. Att anlända timmar före en konsert, att inte kunna lämna sin plats av rädsla för att tappa den, att acceptera fysiska begränsningar för att förbli fastklistrad vid barriären: alla dessa val vittnar om ett djupt känslomässigt engagemang. Detta beteende illustrerar ett bredare fenomen: en fankultur som har blivit särskilt intensiv de senaste åren. Filtar, fällstolar, gott om mat, temakläder: allt är planerat. Detta logistiska stöd säger mycket om den plats konserter har i dessa samhällens liv.

En konstnär som behåller sin humor

Trots denna typ av beteende upprätthåller Olivia Rodrigo en välvillig hållning. Långt ifrån att döma sina fans eller förlöjliga deras handlingar föredrar hon att skratta med dem och se det som ett tecken på kärlek på sitt eget sätt. Detta tillvägagångssätt är en integrerad del av den image hon har odlat sedan starten: den av en tillgänglig artist, i direkt kontakt med sina fans, som delar sina tankar ofiltrerat i intervjuer och på sociala medier. Detta tillvägagångssätt förklarar utan tvekan, till stor del, den djupa anknytning hennes community känner för henne.

Med denna oväntade men upplysande uppenbarelse belyser Olivia Rodrigo den samtida popkonstens inre mekanismer. Utöver anekdotens överraskande natur avslöjar den ett helt kulturellt fenomen: en intensiv fankultur, där vissa fans är villiga att offra sin bekvämlighet för att uppleva ett speciellt ögonblick med sin idol.

