"Elegans har ingen åldersgräns": vid 68 år fängslar Michelle Pfeiffer i en raffinerad vit klänning

Anaëlle G.
@michellepfeifferofficial / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan Michelle Pfeiffer orsakade furore på röda mattan vid Gotham Television Awards 2026 i New York. Klädd i en elegant vit klänning fängslade hon publiken, både online och personligen, vid ett evenemang som delvis anordnades till hennes ära.

En elfenbensvit klänning

För tillfället valde Michelle Pfeiffer en elfenbensfärgad klänning som kombinerar enkelhet och elegans. Den ärmlösa designen har delikata, upphöjda blombroderier som pryder överdelen och skapar en texturerad, nästan fjäderliknande effekt. Klänningen flyter över i en veckad kjol, vilket ger rörelse och lätthet till helhetsintrycket. Skådespelerskan bar sitt vågiga blonda hår löst och valde lysande makeup och pumps med spetsiga tå för en tidlös silhuett.

En flod av komplimanger online

Många internetanvändare berömde hennes hållning och mångfaldigade de lovordande kommentarerna: "Elegans har ingen ålder" , "sublim" ... Alla dessa meddelanden vittnar om den bestående beundran som Michelle Pfeiffer inger, vars stil är en riktmärke.

En kväll i form av en hyllning

Utöver mode sammanföll detta framträdande med en prestigefylld utmärkelse. Michelle Pfeiffer tilldelades Legend Tribute, en utmärkelse som erkänner hennes stora bidrag till film och tv. Synbart rörd anförtrodde skådespelerskan att hon kände sig "hemma" vid ceremonin, en blinkning till en av hennes ikoniska roller, nämligen Catwoman i "Batman Returns". En passande hyllning för en konstnär med en karriär som sträcker sig över mer än fyra decennier.

En legendarisk karriär

Michelle Pfeiffer blev känd på 1980-talet och gjorde sig ett namn på bioduken med filmer som "Scarface", "Dangerous Liaisons" och "The Fabulous Baker Boys". På senare tid återvände hon till tv med två hyllade serier: "Margo's Got Money Trouble" på Apple TV+ och "The Madison" på Paramount+. Hon har blivit Oscarsnominerad tre gånger och bekräftar sin status som en stor figur i Hollywood.

Med en fantastisk vit klänning och en hyllning värdig hennes karriär lyste Michelle Pfeiffer upp Gotham Television Awards 2026. Hon bevisade återigen att elegans och talang inte har något utgångsdatum. Ett framträdande som kommer att förbli en av kvällens höjdpunkter.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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