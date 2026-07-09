Kylie Jenner njuter av den italienska solen med en slående sommarlook

Fabienne Ba.
@kyliejenner / Instagram

Den amerikanska reality-TV-personligheten, affärskvinnan och influencern Kylie Jenner delade en serie soldränkta bilder från Italien, i en minimalistisk look som omedelbart satte hennes miljontals följare i en brand.

Ett minimalistiskt svart strandset

Under sin vistelse på Sardinien utnyttjade Kylie Jenner denna Medelhavsresa till att lägga upp en serie soldränkta bilder på Instagram. För denna resa valde hon enkelhet. Hon bar en helsvart strandoutfit, i en minimalistisk skärning typisk för den "tysta lyx"-estetik hon har odlat under flera säsonger.

Toppen, med sina fina knäppningar och djupa V-ringning, betonar rena linjer snarare än utsmyckning. De matchande nederdelarna förlänger denna minimalistiska estetik i en harmonisk monokrom ensemble. Denna stilistiska inställning ligger i linje med den nuvarande trenden för minimalistiska strandkläder, där valet av tyg och snitt prioriteras framför accessoardetaljer.

En vit basebollkeps för att bryta mot reglerna

För att bryta upp denna monokroma look fokuserade Kylie Jenner på en detalj: en vit basebollkeps. Denna accessoar, arv från amerikanska sportkläder, ger direkt en touch av avslappnad stil till outfiten. Långt ifrån de bredbrättade hattar som vanligtvis förknippas med medelhavsmiljöer, förankrar kepsen silhuetten i en mer modern estetik, i gränslandet mellan streetwear och strandliknande elegans. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med den image Kylie Jenner odlar: en blandning av sofistikerad lyx och amerikansk popkultur.

En avgjort somrig skönhetslook

På skönhetsfronten höll sig Kylie Jenner trogen sin vanliga stil, samtidigt som hon anpassade sin look till sommarens omgivningar. Hon valde en avsiktligt lätt makeup-look, ett val som överensstämmer med publikationens avslappnade anda, som prioriterar ögonblickets autenticitet framför mycket iscensatta scener.

Porto Cervo, tillhåll för internationella kändisar

Valet av Porto Cervo är ingen slump. Denna badort, skapad på 1960-talet av Aga Khan IV, har varit ett favoritresmål för kändisar och rika i årtionden. Yachter förtöjda i hamnen, exceptionella hotell, Michelin-restauranger och legendariska nattklubbar: den italienska staden har allt för att förföra den internationella jetseten. Kylie Jenner följer därmed i fotspåren av en lång tradition av semestrar på Costa Smeralda, som har blivit ett verkligt omöjligt sommarresmål.

Ett inlägg som gläder hennes miljontals följare

Inte helt oväntat utlöste fotoserien omedelbart en våg av entusiastiska reaktioner från Kylie Jenners följare. Med över 400 miljoner följare på Instagram är hon en av de mest följade personligheterna i världen. Enkelheten i hennes valda look, i kombination med Sardiniens soliga atmosfär, tilltalade särskilt hennes community, som uppskattar "dessa mer autentiska ögonblick" mitt i det högupplösta innehållet som förknippas med hennes olika varumärken.

Med sin svarta strandoutfit, vita keps och exceptionella italienska miljö har Kylie Jenner därmed skapat ett av sina mest slående sommarinlägg för året.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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