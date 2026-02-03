Search here...

Skådespelerskan kritiseras för att "se supergammal ut" och svarar

Léa Michel
Extrait du film « The Housemaid » (La Femme de ménage)

I en bransch där utseende ofta bedöms mer än talang vägrar vissa kändisar att tiga inför olämpliga kommentarer. Nyligen hamnade den amerikanska skådespelerskan och modellen Amanda Seyfried i rubrikerna efter att ha kritiserats för sin ålder. Hennes svar utlöste en våg av stöd och återupplivade debatten om förhållandet mellan åldrande och filmindustrin.

En kommentar för mycket

Allt började med en kommentar online: en användare påstod att Amanda Seyfried "såg supergammal ut". En fras som tyvärr är vanlig på sociala medier, men den här gången lät den amerikanska skådespelerskan Amanda Seyfried inte det passera. Långt ifrån att svara aggressivt, svarade hon: "Jag är 40." Ett sakligt, avväpnande uppriktigt svar som träffade hem. Hennes reaktion hyllades omedelbart av hennes fans och många observatörer, som såg det som en kraftfull gest mot det ständiga trycket som utövas på kvinnor i underhållningsbranschen.

Hollywood och rädslan för att tiden ska gå

Amanda Seyfried, som blev känd i "Mean Girls" och hyllades för sina roller i "Mank" och "Les Misérables", är inte obekant med att uttala sig om de krav som ställs på kvinnor på skärmen. Hennes svar belyser återigen ett återkommande problem: åldersdiskriminering, eller diskriminering baserad på ålder. I ett system där ungdom ofta ses som en marknadsföringstillgång, marginaliseras skådespelerskor över trettio ibland, trots sin erfarenhet och talang.

Ett inspirerande svar

Genom att lugnt och stolt bekräfta sin ålder påminner Amanda Seyfried oss om att det inte finns något skamligt med att bli äldre – tvärtom är det ett bevis på en rik personlig och konstnärlig resa. Många onlinekommentatorer berömde hennes attityd och såg den som "ett exempel på självförtroende" och "en inbjudan att förändra vårt perspektiv på kvinnlig skönhet".

Med en enkel fras ( "Jag är 40" ) förvandlade Amanda Seyfried en sexistisk kommentar till en möjlighet till kollektiv reflektion. Att bli äldre är inte en brist; det är ett bevis på att man går framåt – och i Hollywood har detta budskap bara börjat höras.

Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
"Hon ser ut som en utomjording": FKA Twigs poetiska blick splittrar sociala medier

