Genom att bleka sina ögonbryn utlöser Kim Kardashians äldsta dotter debatt.

Vid bara 12 års ålder har North West, äldsta dotter till Kim Kardashian och Kanye West, återigen satt sociala medier i brand. Hon dök upp på TikTok med blekta ögonbryn, blå peruk och full makeup, och förväntade sig förmodligen inte en sådan flod av reaktioner. Medan vissa berömmer hennes "kreativitet", fördömer andra "en oroande trend": att en generation barn exponeras för vuxnas skönhetsstandarder alldeles för tidigt.

Nordvästra Englands blekta ögonbryn: bara en trend eller ett varningstecken?

Bilder från nordvästra USA cirkulerade snabbt på sociala medier, och det ledde till hetsiga debatter. Många ser den här looken som en form av omvänd infantilisering, där unga flickor anammar influencers estetiska koder. Mellan felfria hyer, blekta ögonbryn och sofistikerade manikyrer frågar sig internetanvändare: var slutar det roliga och pressen att anpassa sig till skönhetsstandarder?

Problemet går bortom utseendet. De produkter som används – ofta dåligt lämpade för barns känsliga hud – kan orsaka irritation och till och med långvariga hudproblem. Flera specialister, särskilt vid Rocky Vista University i Denver, betonar det akuta behovet av att utbilda unga människor och deras föräldrar om ansvarsfull användning av kosmetika.

"Sephora Kids": när sminket blir viralt

Nordvästra USA är inte ett isolerat fall. Rörelsen "Sephora Kids", där barn i åldrarna 6 till 14 filmar sina skönhetsshoppingturer till kosmetikbutiker, sprider sig snabbt. På TikTok dokumenterar de sina hudvårds- och sminkrutiner inspirerade av Generation Z – inklusive glykolsyramasker, serum och retinolkrämer.

Konsekvenserna är inte bara dermatologiska. Enligt psykologer kan denna tidiga exponering för skönhetsideal leda till förlust av självförtroende och ångest kring kroppsuppfattning. Barn lär sig att koppla självkärlek till sitt utseende, en dynamik som redan är en orsak till oro hos vuxna.

Sociala medier, förvrängande speglar av barndomen

Generation Alpha växer upp i en värld där digital synlighet är praktiskt taget oundviklig. Plattformar som TikTok och Instagram uppmuntrar till prestationer och jämförelser, vilket främjar social mimik av influencers och kändisar. Att se North West replikera sin mammas estetik är därför inte förvånande, men det skapar ett delat ansvar mellan föräldrar, media och dessa plattformar.

Trots att lagstiftningen sätter minimiåldern för registrering på sociala medier till 16 år, kringgår de flesta barn enkelt dessa restriktioner. Ramverket förblir således till stor del symboliskt, vilket lämnar ett tomrum där image prioriteras framför personlig utveckling.

Vilka spakar kan användas för att skydda de yngsta?

Experter är överens om vikten av utbildning och förebyggande åtgärder. Föräldrar behöver få bättre information om kosmetiska produkters sammansättning, men också om de psykologiska konsekvenserna av tidig exponering för skönhetsstandarder.

Dessutom skulle plattformar kunna stärka modereringen av innehåll riktat mot barn och främja budskap om kroppslig mångfald och självacceptans. Slutligen är det fortfarande viktigt att uppmuntra offentliga personer att inta en ansvarsfull hållning – som vissa kändisar redan gör genom att framträda utan smink eller fördöma överdriven retuschering.

Fallet i Nordvästra USA avslöjar mycket mer än en enkel modefluga: det belyser en kulturell kris kring barndom och identitet i sociala mediers tidsålder. Bakom de blekta ögonbrynen hos en 12-årig flicka måste ett helt samhälle undersöka hur det formar nya generationers förhållande till skönhet, kändisskap och självkänsla.