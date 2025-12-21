"Den nya Madonnan?": Vem är Adela, den nya ikonen som skapar uppståndelse?

Adéla Jergová, en 22-årig slovakisk sångerska känd under sitt mononomiska namn, kallas av vissa för "den nya Madonnan" för sin djärva stil och sina framträdanden. Hon förkroppsligar en generation av självsäkra popstjärnor som är lika provokativa som de är fängslande, samtidigt som de hävdar en unik konstnärlig identitet.

Från dess ursprung till internationellt erkännande

Adéla föddes 2003 i Bratislava, Slovakien, och växte upp omgiven av balett i Moskva från tre års ålder. Hon inspirerades av Hannah Montana att drömma om en karriär inom musikkarriären. Som självlärd dansare lärde hon sig engelska genom att titta på amerikanska tv-serier och kände sig snabbt "amerikaniserad", vilket skilde henne från det konservativa slovakiska samhället. Som tonåring gick hon med i Wiens statsbalett och flyttade sedan till London och Los Angeles för att fortsätta sin karriär.

År 2023 deltog hon i Dream Academy, en överlevnadsshow, där hon blev utslagen tidigt trots ett framträdande av "Pink Venom" av den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink. Denna upplevelse, som hon beskriver som "det värsta året i sitt liv", drev henne till stjärnstatus via Netflix-dokumentärserien "Pop Star Academy: Katseye".

En explosiv karriär och prestigefyllda samarbeten

Adéla inledde sin solokarriär 2024 med "Homewrecked", hyllad av Out Magazine, följt av "Superscar". År 2025 kontaktade den kanadensiska artisten, musikern och sångerskrivaren Grimes henne via TikTok för att samproducera "MachineGirl", som innehöll en musikvideo med Sofia Wylie och en cameo av producenten. Hon skrev kontrakt med Capitol Records och släppte "DeathByDevotion" (producerad av Dylan Brady), följt av sin EP "The Provocateur" i augusti, och var förband till Demi Lovato 2026.

Varför hon jämförs med Madonna… och varför hon sticker ut

Många ser Adéla som en "ny Madonna" för hennes texter om njutning, hennes provokativa koreografi och hennes rebelliska attityd som trotsar normer. Liksom popdrottningen blandar hon explosiv pop med dans. Ändå insisterar Adéla på sin "unika och ojämförliga stil": hennes texter överdriver hennes verkliga liv på ett teatraliskt sätt, och hennes popmusik innehåller sofistikerade harmonier. Hon imiterar inte, hon återuppfinner.

Kort sagt representerar Adéla ett befriat, queervänligt och globalt popsound, fött ur TikTok- och realityshowernas era. Hennes meteorartistiska uppgång – från att ha blivit uttagen från reality-TV till att bli signad av Capitol – bevisar att hon inte bara är en kopia: hon är en sann arvtagare som skapar sin egen legend.