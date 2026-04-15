"Mer än 50 000 euro?": Kostnaden för denna influencers kosmetiska operationer chockerar internetanvändare

Tatiana Richard
En video som publicerades av influencern @vulporiaa utlöste många reaktioner efter att hon diskuterat kostnaden för sina kosmetiska operationer. Många internetanvändare kommenterade beloppet hon nämnde, vilket var över 50 000 euro.

En video som väcker många reaktioner

I ett inlägg med realitystjärnan Patrick Fuhrer uppmanar influencern @vulporiaa internetanvändare att gissa den totala kostnaden för hennes kosmetiska ingrepp. Videon, med texten "Jag låter er gissa", genererade snabbt många kommentarer. Vissa användare gav uppskattningar på över 50 000, vilket illustrerar nyfikenheten kring kostnaden för kosmetiska ingrepp.

En trend som förstärkts av sociala medier

Fler och fler innehållsskapare väljer att offentligt diskutera sina erfarenheter av kosmetisk kirurgi. Enligt American Society of Plastic Surgeons har efterfrågan på vissa kosmetiska ingrepp ökat de senaste åren, särskilt under inflytande av sociala medier.

Sociala medieplattformar hjälper verkligen till att synliggöra personliga upplevelser som tidigare delades mindre offentligt. Enligt en studie publicerad i Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology kan exponering för innehåll relaterat till utseende påverka uppfattningen om kroppsuppfattning.

Videon som publicerades av influencern @vulporiaa illustrerar slutligen hur sociala medier bidrar till trivialiseringen och iscensättningen av kosmetisk kirurgi, samtidigt som de väcker internetanvändarnas nyfikenhet – till och med fascination – för dessa ibland kostsamma förändringar. Utöver den ekonomiska aspekten är det främst synligheten av dessa metoder och deras gradvisa normalisering i onlineinnehåll som väcker frågor och belyser samspelet mellan individuell frihet, inflytandet från digitala trender och föränderliga skönhetsstandarder.

Som författare utforskar jag skönhet, mode och psykologi med känslighet och nyfikenhet. Jag tycker om att förstå de känslor vi upplever och att ge en röst åt dem som hjälper oss att bättre förstå oss själva. I mina artiklar strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och våra vardagliga erfarenheter.
Article précédent

