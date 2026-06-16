I jeans med låg midja återupplivar Kylie Jenner en ikonisk trend från 2000-talet.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner har en fallenhet för att återuppliva trender. Den amerikanska affärskvinnan delade en serie foton med en tydlig 2000-talsestetik, där hon återupplivar ett ikoniskt plagg från det decenniet: lågmidjade jeans. En återgång till modets rötter, perfekt i linje med den nostalgiska våg som just nu inspirerar både modevisningar och sociala medier.

Den stora comebacken för lågmidjade jeans

I dessa retro-korniga foton, som påminner om tidiga 2000-talsartiklar, poserar Kylie Jenner i lågmidjade jeans med en enkel svart topp. Miljön – ett fönster med utsikt över byggnader i New York City, antika böcker på golvet – framhäver denna vintagekänsla. I en annan bild presenterar hon trenden i en lösare version, med vida, böljande jeans. Två varianter av samma nyckelplagg, som har blivit symbolen för återuppkomsten av "Y2K"-garderoben.

Kylie Jenner, trendsättare

Lågmidjade jeans är en av de trender som delar åsikter. De har länge ansetts föråldrade, till och med "tacky", men har sett en betydande återuppgång i popularitet under de senaste säsongerna. Medan återkomsten av lågmidjade jeans märks överallt har Kylie Jenner spelat en viktig roll. Hon ligger regelbundet i framkant för denna 2000-talsestetik, som hon införlivar i sina olika framträdanden. Genom att bära denna look bekräftar hon sin status som en sann trendsättare.

Med dessa lågmidjade jeans ger Kylie Jenner ytterligare en blinkning till 2000-talet och bekräftar att detta decennium aldrig har varit mer av inspiration för dagens mode. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att inspirera en ny våg av "Y2K"-stilentusiaster.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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