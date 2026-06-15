Selena Gomez delar bilder med sin man som skapar uppståndelse

Léa Michel
@selenagomez / Instagram

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Selena Gomez njuter uppenbarligen. Hon delade en serie ömsint foton på Instagram med sin make, producenten och låtskrivaren Benny Blanco. Inlägget, som åtföljdes av ett kärleksfullt meddelande, fick snabbt reaktioner från hennes följare, allt från innerliga uttryck till mer ytliga kommentarer.

En hjärtevärmande publikation

I den här fotokarusellen syns paret i uppriktiga, vardagliga ögonblick: sittande sida vid sida i en soffa mot ett snöigt landskap, delande en selfie framför en spegel eller poserande tillsammans utomhus. Dessa intima och ljusa bilder, långt ifrån röda mattan, illustrerar deras nära band. I bildtexten inkluderade Selena Gomez ett ömt meddelande till sin man: "Avstånd spelar så lite roll när någon spelar så mycket... Jag saknar dig", skrev hon och hänvisade till separationen orsakad av hennes professionella åtaganden.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Selena Gomez (@selenagomez)

Blandade reaktioner

Som ofta är fallet med det här paret utlöste inlägget blandade reaktioner. Många internetanvändare hyllade duons kemi och överöste dem med "parmål" och tillgivna meddelanden. Andra däremot ägnade sig åt mer ytliga kommentarer där de jämförde parets utseende. Dessa kommentarer avfärdades snabbt av parets fans, som påminde alla om att "det viktigaste är kärleken och kontakten som Selena Gomez och Benny Blanco visar".

Ett par med en stor följarskara

De två artisterna har känt varandra i ungefär tio år och samarbetade inledningsvis musikaliskt innan de officiellt försäkrade varandra i slutet av 2023. De förlovade sig i december 2024 och gifte sig i september 2025 i en ceremoni i Kalifornien, omgivna av många kändisar. Selena Gomez har upprepade gånger beskrivit detta förhållande som det mest fridfulla hon någonsin upplevt, och betonat vikten av att vara med någon som respekterar henne. Paret delar också regelbundet med sig av glimtar av sina dagliga liv.

Med det här inlägget ger Selena Gomez sina fans ytterligare bevis på den kärlek hon delar med Benny Blanco. Med ömhet, humor och medkänsla bekräftar paret sin status som en favoritduo för en del av allmänheten – till den grad att ett enkelt uttalande på avstånd förvandlas till ett genuint ögonblick av kontakt.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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