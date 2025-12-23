Kate Winslet, som kritiserats för sin kropp, avslöjar kommentarerna som har präglat henne för livet.

Den internationella filmikonen Kate Winslet öppnade nyligen upp om de smärtsamma minnena av att bli hånad och kritiserad för sitt utseende, vilket präglade hennes tonår och tidiga dagar i Hollywood. Som gäst i BBC Radio 4:s Desert Island Discs diskuterade den Oscarsbelönade skådespelerskan de förödmjukande kommentarer hon fick utstå, men också den styrka hon fick av dem för att hävda sig som kvinna och konstnär.

Elaka kommentarer från barndomen

Ända från grundskolan och framåt utsattes Kate Winslet för sårande retsamheter. Hon kallades "späck" av sina klasskamrater och minns att hon var inlåst i ett skåp i bildsalen, trots att hon inte var tjock. Ännu värre var att en dramalärare enligt uppgift förutspådde att hennes karriär skulle bero på hennes förmåga att acceptera roller som "tjocka tjejer".

Dessa upplevelser påverkade djupt den unga Kate, som började med strikta och obalanserade dieter vid 15 års ålder. "Jag åt knappt", minns hon och beskriver denna period som "extremt ohälsosam". Detta lidande gav dock också näring åt hennes beslutsamhet att lyckas: skådespelerskan fördjupade sig i teater för att återuppbygga sitt liv och följa sin dröm om att bli skådespelerska.

Berömmelse lindrade inte hennes osäkerhet

Filmens världstriumf "Titanic" 1997 satte inte stopp för hennes självtvivel. Tvärtom intensifierade berömmelsen pressen kring hennes utseende. Kate Winslet berättar om en veritabel mediehäxjakt: paparazzis rotade igenom hennes skräp, journalister spekulerade om hennes vikt och tidningar retuscherade hennes foton utan hennes samtycke. "Jag brukade se bilder på mig själv med platt mage och tänka: 'Jag ser inte ut så där!'", anförtror hon.

Hon tror att dessa manipulationer främjar en orealistisk och toxisk bild av kvinnokroppen. Lyckligtvis hjälpte några vänliga handlingar – som en tallrik lämnad av medkännande grannar – henne att hålla sig på jord.

En engagerad röst för självacceptans

Idag fördömer Kate Winslet starkt kulturen av smalhet och uppkomsten av snabba kosmetiska behandlingar. Hon varnar för "devalveringen av den naturliga kroppen" och den farliga användningen av vissa viktminskningsmedel. Skådespelerskan förespråkar en hälsosammare och mer respektfull relation med kroppen och säger att "sant mod ligger i självacceptans". Enligt henne avslöjas autentisk skönhet mer fullständigt med ålder och mognad, långt ifrån filter och konstlade metoder. Hennes uppriktiga ord återspeglar de ord som andra offentliga personer säger, vilka nu vägrar att anpassa sig till påtvingade normer.

Med klarhet och känsla påminner Kate Winslet oss om att såren av kroppsskamning kan vara livet ut. Hennes vittnesmål, både intima och universella, understryker vikten av att utbilda människor om vänlighet och kropparnas mångfald. Genom sina ord uppmanar skådespelerskan alla att ompröva begreppet skönhet – inte som en fast standard, utan som ett unikt uttryck för självförtroende och frihet.