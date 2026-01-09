Miley Cyrus skarpa svar till en fotograf

Miley Cyrus orsakade nyligen uppståndelse på Palm Springs International Film Festival under ett samtal med en fotograf. När en fotograf ropade "Inga glasögon!" svarade hon med kvickhet och bestämdhet, vilket förstärkte sitt rykte som en okuvlig diva.

Fotografen utmanar superstjärnan

När hon poserade på röda mattan tog Miley Cyrus fram sina solglasögon. En fotograf ropade omedelbart: "Nej, nej, nej – inga glasögon!" Sångerskan pausade, vände sig om med ett busigt leende och gick fram till demonstranten. "Du vet mycket väl att om du skriker så gör jag precis tvärtom", sa hon och tittade honom rakt i ögonen. "Vi har känt varandra i 20 år! Om du säger åt mig att inte använda glasögonen så tar jag på mig dem direkt."

För att avsluta med en touch av humor delar Miley med sig av sitt idiotsäkra recept: "Säg bara 'Jag älskar dina glasögon!' så tar jag av dem direkt ." Sedan återgår hon till att posera, med glasögonen stadigt på plats, till applåder från sociala medier.

20 år av konfliktfylld medverkan

Denna "verbala tornering" avslöjar en lång historia mellan Miley Cyrus och paparazzifotograferna. Från Disney-starten till hennes trasiga metamorfos har hon upprätthållit en relation med dem baserad på ömsesidig provokation och underliggande respekt.

Videon har redan samlat miljontals visningar. Internetanvändare hyllar Mileys drottningliknande attityd: auktoritet, fånig humor och total kontroll över situationen. En läxa i ren karisma.