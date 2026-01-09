Search here...

Miley Cyrus skarpa svar till en fotograf

Fabienne Ba.
@mileycyrus/Instagram

Miley Cyrus orsakade nyligen uppståndelse på Palm Springs International Film Festival under ett samtal med en fotograf. När en fotograf ropade "Inga glasögon!" svarade hon med kvickhet och bestämdhet, vilket förstärkte sitt rykte som en okuvlig diva.

Fotografen utmanar superstjärnan

När hon poserade på röda mattan tog Miley Cyrus fram sina solglasögon. En fotograf ropade omedelbart: "Nej, nej, nej – inga glasögon!" Sångerskan pausade, vände sig om med ett busigt leende och gick fram till demonstranten. "Du vet mycket väl att om du skriker så gör jag precis tvärtom", sa hon och tittade honom rakt i ögonen. "Vi har känt varandra i 20 år! Om du säger åt mig att inte använda glasögonen så tar jag på mig dem direkt."

För att avsluta med en touch av humor delar Miley med sig av sitt idiotsäkra recept: "Säg bara 'Jag älskar dina glasögon!' så tar jag av dem direkt ." Sedan återgår hon till att posera, med glasögonen stadigt på plats, till applåder från sociala medier.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Pop Base (@popbase)

20 år av konfliktfylld medverkan

Denna "verbala tornering" avslöjar en lång historia mellan Miley Cyrus och paparazzifotograferna. Från Disney-starten till hennes trasiga metamorfos har hon upprätthållit en relation med dem baserad på ömsesidig provokation och underliggande respekt.

Videon har redan samlat miljontals visningar. Internetanvändare hyllar Mileys drottningliknande attityd: auktoritet, fånig humor och total kontroll över situationen. En läxa i ren karisma.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Vid 59 års ålder är den här modellens utseende fängslande.
Article suivant
Jennifer Aniston krossar myten: hennes riktiga hårfärg kommer att överraska dig

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Aniston krossar myten: hennes riktiga hårfärg kommer att överraska dig

Jennifer Aniston, en symbol för den "perfekta" kaliforniska blondinen sedan den populära amerikanska sitcomen "Vänner", har precis gjort...

Vid 59 års ålder är den här modellens utseende fängslande.

Chuando Tan, en singaporiansk fotograf och före detta modell född 1966, ståtar med ett slätt ansikte, en atletisk...

"Det är kroppen av en frisk kvinna": hon svarar på kritik om sin fysik

Lara Raj, medlem i K-popgruppen KATSEYE, bröt nyligen tystnaden inför en våg av toxiska kommentarer om sitt utseende....

Bradley Cooper svarar på anklagelser om plastikkirurgi

Bradley Cooper har äntligen satt stopp för mystiken kring sitt ansikte. Som gäst i podcasten " Smartless "...

Klädd i sportkläder visar Eva Longoria upp sin tonade figur

Bakom sitt legendariska leende och naturliga elegans döljer sig den amerikanska skådespelerskan, regissören, producenten och modellen Eva Longoria...

"Varför ska man behöva gifta sig för att vara lycklig?": Den här sångerskan bryter ett tabu

Rosé, den ikoniska rösten i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink, talade nyligen öppet i podcasten Session 46: Rosé |...

© 2025 The Body Optimist