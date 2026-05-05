Genom att visa upp sina magmuskler i en dekonstruerad klänning väcker sångerskan Victoria Monét reaktioner

Naila T.
@victoriamonet / Instagram

Två stycken, två färger – och ändå var den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Victoria Monéts framträdande vid Billboard Women in Music Awards 2026 allt annat än enkel. Det var sättet de två styckena var skurna och sammansatta på som förändrade allt och utlöste en våg av reaktioner på sociala medier.

En asymmetrisk svart bandeautopp och en dekonstruerad vit kjol

Billboard Women in Music Awards 2026 hölls den 29 april på Hollywood Palladium och samlade en rad artister, inklusive den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Teyana Taylor, den svenska sångerskan och låtskrivaren Zara Larsson, den sydafrikanska sångerskan Tyla, den amerikanska skådespelerskan Keke Palmer och den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Victoria Monét – alla med en stark look som förvandlade röda mattan till en veritabel modevisning.

Victoria Monét bar en Rhea Costa-ensemble: en svart bandeau-topp med asymmetrisk halsringning, i kombination med en böljande vit kjol som var lätt draperad i sidan. Kjolen föll lågt över höfterna och skapade en diagonal linje som blottade midjan och mellandelen – detaljen som drog allas uppmärksamhet. Ena sidan täckt, den andra mer öppen; ena sidan åtsittande, den andra böljande – en slående kontrast som gjorde ett bestående intryck.

Victoria Monét, stigande stjärnkonstnär och stilikon

Victoria Monét är inte bara känd för sin musik – hennes modeinflytande framstår alltmer som en naturlig förlängning av hennes konstnärliga identitet. Efter flera slående framträdanden de senaste månaderna bekräftar denna titt på Billboard Women in Music att hon bygger en sammanhängande personlig estetik: precis och djärv i sina detaljer.

Kort sagt, den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Victoria Monét bevisade att en stark look inte behöver vara "högljudd". Det är ofta konstruktionen som gör hela skillnaden.

Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
"En ängel": Bella Hadids semesterbilder fängslar internetanvändare
Vid 61 års ålder antar skådespelerskan Lisa Rinna en look från topp till tå som väcker reaktioner.

