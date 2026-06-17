Den här sångerskan bär en spetsklänning som verkligen inte går obemärkt förbi.

Den brittiska tv- och radiopresentatören Maya Jama har återigen bevisat varför hon anses vara en av de snyggaste programledarna på den lilla skärmen. För sitt framträdande i den brittiska tv-serien "Love Island: Aftersun" valde hon en vit spetsklänning, vilket inte gick obemärkt förbi på sociala medier.

Ett mycket efterlängtat framträdande på inspelningsplatsen för "Love Island: Aftersun"

Det var på röda mattan i programmet hon är värd för, "Love Island: Aftersun", som Maya Jama skapade furore. Van vid att förvandla varje tv-framträdande till ett modeögonblick, bekräftade hon sin status som ikon med ett särskilt djärvt val. Hon förkroppsligade inte bara sin roll som programledare; hon levererade en sann stilprestation, vilket omedelbart utlöste en våg av reaktioner på sociala medier och i modepressen.

En vit spetsklänning

Mittpunkten i hennes outfit är en lång, åtsittande klänning helt i vit spets. Tyget, vävt i ett delikat blommönster, flyter från bysten till golvet och leker med transparens rakt igenom. Klänningens nedre del antar en sjöjungfrusilhuett, nära kroppen till knäna innan den blossar ut något, i en stil som påminner om moderna brudklänningar. Detta materialval exemplifierar Maya Jamas signaturstil. Den övergripande effekten är en skickligt balanserad blandning av element – korsett, spets, sjöjungfru och volanger – som förvandlar klänningen till ett sant couture-plagg.

En halsringning förstärkt med silvernitar

Klänningens överdel är ett av de mest slående elementen i outfiten. Den särskilt djupa halsringningen ramas in av en rad silverfärgade nitar, vilket ger en rock'n'roll-känsla till den övergripande romantiska känslan. Denna kontrast mellan den delikata spetsen och detaljernas metalliska glans ger plagget en modern men sofistikerad dimension. En couture-detalj som understryker designens precision och den unika karaktären hos helhetsintrycket.

Korsettliknande midja med snörning i mitten

I midjan sträcker sig klänningens livstycke i en böljande effekt, kompletterad av en central snörning som påminner om klassisk korsett. Denna åtsittande struktur skulpterar Maya Jamas silhuett exakt, med en skärning inspirerad av de mest ikoniska silhuetterna inom aftonmode. Snörningen, både funktionell och dekorativ, ger en grafisk dimension till den övergripande designen. En couture-touch som stadigt förankrar outfiten i en sofistikerad estetik.

Ett polerat utseende som fulländar helhetsintrycket

För hår och smink valde Maya Jama en look som perfekt matchade hennes outfit. Hennes hår var uppsatt i lösa, lysande vågor, svepta över ena axeln för att avslöja hennes dekolletage. Hennes smink hade en solbränd effekt som framhävde hennes strålande hy. Denna harmoniska kombination kompletterade klänningen utan att överskugga den, vilket bekräftade den noggranna uppmärksamheten på detaljer i hennes utseende.

Maya Jama för Love Island Aftersun säsong 13 avsnitt 1. pic.twitter.com/qBfu5wCxw5 — Maya Jama-uppdateringar 🗞️ (@mayajamaupdate) 8 juni 2026

Ännu ett minnesvärt modeögonblick för Maya Jama

Med sin djupa halsringning och spetstyg är klänningen som Maya Jama bär en del av en lång rad slående outfits designade av programledaren. Maya Jama, känd för sin skarpa stilkänsla och sin förmåga att förvandla varje framträdande till en händelse, har återigen levererat ett minnesvärt modeögonblick. Detta modeval illustrerar perfekt den stilistiska frihet hon har förespråkat sedan sin filmdebut.

Maya Jama har återigen gjort ett minnesvärt framträdande. Med den djupa halsringningen, den centralt snörda korsetten och sjöjungfrukjolen erbjuder den brittiska programledaren en outfit som är både romantisk och sofistikerad. Ytterligare ett bevis på att hon är en av de mest följade modeikonerna på brittisk tv.

